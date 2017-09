Suely Campos promove mudanças na equipe de governo

Foram publicadas no DOE (Diário Oficial do Estado) desta terça-feira, 5, os decretos de nomeação dos novos secretários de Estado e presidentes de autarquias do Governo do Estado. As mudanças, promovidas pela governadora Suely Campos, foram na Segad (Secretaria Estadual de Gestão Estratégica e Administração), Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima) e Ouvidoria Geral do Estado. Outras mudanças estão previstas.

As trocas são consideradas positivas pelo Executivo, para o prosseguimento das ações e projetos de governo. As mudanças pontuais devem manter a filosofia de gestão.

Os novos gestores terão a missão de dar continuidade às agendas positivas do Executivo, tendo como foco principal, o desenvolvimento do Estado e o bem estar da população.

Na Segad, assume como nova titular, a vereadora licenciada Aline Rezende. Ela substitui Frederico Linhares que assume a recém-criada Segabi (Secretaria Extraordinária do Gabinete Institucional), que substitui a extinta Sepin (Secretaria Extraordinária de Promoção de Investimentos). A nova secretária de Administração exercia o segundo mandato como vereadora de Boa Vista.

“Estou muito feliz com o convite da governadora Suely. Vou trabalhar pela continuidade das ações que vêm sendo desenvolvidas pela Segad, com foco na valorização do servidor público estadual, pois quanto mais motivado, melhor é qualidade dos serviços oferecidos à população. Eu venho de duas legislaturas como vereadora de Boa Vista, tendo exercido as funções de vice-presidente da Câmara de Vereadores e também primeira-secretária. São experiências que, com certeza, contribuirão para que possamos fazer uma boa gestão. Estou preparada e com muita vontade de trabalhar dando resposta aos anseios da nossa população e à confiança depositada em mim pela governadora Suely Campos”, disse.

Como secretário extraordinário do Gabinete Institucional, Frederico Linhares, terá entre outras responsabilidades, a gestão e assessoria direta da governadora, coordenando a agenda política e de governo, modelo adotado em vários Estados, inclusive, pelo Governo Federal.

Ele fez um breve balanço da sua gestão, durante pouco mais de 2 anos e 9 meses à frente da Segad, destacando diversos avanços conquistados pelos servidores estaduais.

“As principais conquistas foram a aprovação dos planos de Cargos, Carreiras e Remuneração de diversas categorias, como o quadro geral, a área tecnológica, Detran [Departamento Estadual de Trânsito] e agentes penitenciários. Passamos a incorporar os adicionais de Qualificação e Interiorização, que foram ignorados pelas gestões passadas. Também ampliamos e desenvolvemos o PQVS [Programa de Qualidade de Vida do Servidor], com a adoção do cartão do Servidor, celebração de convênios, Plano de Saúde Odontológico e a Geap [Auto Gestão em Saúde] que está em fase de implantação. Sem contar as inúmeras promoções nas polícias Civil e Militar e ainda, do Corpo de Bombeiros”, disse Linhares.

Sobre o novo desafio à frente da Segabi, Linhares destacou a importância da assessoria técnica que a nova secretaria terá dentro do governo. “A ideia é ajudar a governadora no planejamento e execução das ações de governo, mantendo a agenda positiva de desenvolvimento nos diversos setores em todo o Estado. A nossa missão é auxiliar na continuidade desse trabalho, pois ainda há muito a ser feito”, enfatizou Linhares.

Na Codesaima, o novo presidente Ronaldo Nobre, que substitui Márcio Granjeiro, se reuniu com diretores e equipe técnica da Companhia para iniciar o planejamento de ações estratégicas.

Nobre tem formação superior em Engenharia de Controle e Automação e é pós-graduado em administração de empresas. Entre outras funções, foi presidente da CSL (Comissão Setorial de Licitação) da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) e secretário de Administração, Planejamento e Finanças do município do Cantá.

“Nosso objetivo é ampliar as ações da Companhia, para que os serviços efetivamente cheguem a toda população. Neste primeiro momento nosso olhar é especialmente voltado para o Mafir [Matadouro Frigorífico de Roraima], na questão da reestruturação e revitalização e, também do concurso público, que é uma expectativa muito grande. Vamos ampliar e revitalizar os pontos de comercialização de produtos aos consumidores, tanto na feira, como na sede e também, da fábrica de gelo em Caracaraí”, adiantou.

Outras pastas

Na Ouvidoria Geral do Estado, assume como ouvidora Dianiery Coelho, que foi candidata a prefeita no município de Caracaraí nas eleições de 2016. Ela substitui Nira Mota. Na Femarh, Rogério Martins deixa o cargo e no lugar assume Gilberto Uemura.

Uemura exerceu diversas funções públicas. Entre elas, foi secretário estadual de Agricultura e agora terá a missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Femarh em todo o Estado.