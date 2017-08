Suely Campos promove mais de 270 oficiais e praças

O Governo do Estado realizou nesta quinta-feira, dia 24, a maior formatura de promoção de militares da história da PMRR (Polícia Militar de Roraima). Ao todo, 272 policiais ascenderam na carreira militar. A cerimônia contou com a presença de autoridades militares e civis e ocorreu no Forródromo do Parque Anauá.

A governadora Suely Campos destacou que esse foi um dia histórico para Corporação. “Essa promoção tem um tom de reconhecimento, de valorização, e de benefícios para todos esses homens mulheres que trabalham há mais de 20 anos na Corporação. Nosso governo tem se empenhado para proporcionar condições de trabalho melhores para os policiais e essa cerimônia é uma constatação disso”.

Dos militares promovidos, 85 são oficiais, sendo, seis a coronéis, oito tenentes-coronéis, 10 para a patente de major, 10 capitães, 25 a 1º tenente e 26 a 2º tenente. E mais 187 praças, sendo 61 ao posto de subtenente, três a 1º sargento e 123 a 2º sargento. As promoções são por merecimento, antiguidade e tempo de contribuição.

Com 17 anos de profissão, a major Valdeane Alves, foi promovida a tenente-coronel da PMRR, sendo a primeira mulher da Instituição a chegar ao posto. “Hoje é o coroamento de todo um trabalho realizado dentro da Corporação. É uma grande satisfação, e uma grande felicidade poder nesse momento festejar esta promoção. E claro, estou ciente que com ela vem também uma grande responsabilidade, um cargo estratégico da Instituição. Só temos a agradecer e somar cada vez mais com a PM e com segurança pública do nosso Estado de Roraima”, afirmou.

O coronel Edison Prola, comandante Geral da Polícia Militar, destacou que essa quantidade de promoções é resultado do novo QODE (Quadro de Organização e Distribuição do Efetivo) da Polícia Militar, sancionado recentemente pela governadora, o qual ainda criou novas funções no organograma da Corporação.

“A governadora Suely foi muito sensível aos pleitos da tropa da Polícia Militar em reduzir o interstício. Com isso, promovemos um número maior de policiais militares, do sargento ao coronel. É importante que esses homens e mulheres que trabalham diariamente nas ruas, tanto da Capital como no Interior tenham os direitos reconhecidos pela instituição e pelo Estado. Com esse reconhecimento que o Governo está fazendo, quem ganha é a sociedade roraimense que vai ter policiais muito mais engajados no combate ao crime em todo o Estado”, pontuou Prola.

Interstício

Essa grande quantidade de policiais promovidos também é resultado do Decreto de redução do interstício, assinado pela governadora Suely Campos no início deste mês. Interstício é o tempo necessário que o militar tem que permanecer em um posto e graduação até que sejam promovidos. Desde 2015, o Governo do Estado, por meio da PMRR, realizou a promoção de 680 militares.

Para o PM Elias Santana, promovido a coronel, a sensação é de reconhecimento, ao avançar na carreira e ocupar o principal posto da Corporação. “São 28 anos na Instituição galgando todos os postos hierárquicos, passando pelos cursos de formação de soldado, de cabo, de sargento, de formação de oficial e por todos os postos do oficialato. É uma sensação de dever cumprido”, mencionou.

Efetivo

Atualmente, a PMRR é composta por 1.862 policiais militares. Na semana passada, 76 soldados ingressaram na Corporação. Além disso, recentemente 13 soldados músicos tomaram posse, e integram a Banda de Música da Polícia Militar de Roraima, além de uma odontóloga.

Este ano também foi autorizado, a realização de concurso público para recompor o efetivo da PM, com a finalidade de melhorar a segurança em Boa Vista e implantar destacamentos no interior.

Mais investimentos

Investir para fortalecer a PMRR e melhorar as condições de trabalho dos policiais de atuam no Estado tem sido uma da prioridade do Governo ao longo dos últimos anos. E entre os avanços decorrentes disso, está à autorização para reforma de quartéis, aquisição de equipamentos, como coletes balísticos, armas longas e rádios digitais de comunicação, além da aquisição de viaturas 4×4 para a tropa especializada e de motos para o Giro [Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva], um caminhão para a Cavalaria. “São elementos essenciais que vão ajudar a tropa a desenvolver o trabalho com mais celeridade”, pontuou o coronel Prola.

