Suely Campos pede celeridade na inauguração da Casa da Mulher

A governadora Suely Campos reuniu-se em Brasília (DF), nesta quinta-feira, 27, com as secretárias Éricka Filippelli e Sílvia Rita Souza, ambas representantes da SPM (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres), para pedir celeridade no processo de inauguração da Casa da Mulher Brasileira em Roraima.

A obra de três mil metros quadrados foi concluída em dezembro do ano passado e o Governo de Roraima aguarda a entrega das chaves, da mobília e da central telefônica para iniciar os atendimentos. Os 121 computadores que estarão disponíveis para a unidade já estão em Roraima.

A secretária de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres da SPM, Sílvia Rita de Souza, garantiu que no dia 17 de agosto uma equipe formada por funcionários da Secretaria e do Banco do Brasil farão uma vistoria na obra, para o recebimento do prédio, construído no bairro São Vicente. Após a visita, a data da inauguração deverá ser agendada.

A secretária de Articulação Institucional da SPM, Éricka Filippelli, ressaltou ainda que, paralelo à articulação da visita técnica, a Secretaria está agilizando a aquisição do mobiliário para que a casa possa ser entregue à Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social) para que funcione o quanto antes.

Durante o encontro, a governadora Suely afirmou ainda que a Casa da Mulher Brasileira em Roraima foi realizada por convênio firmado entre o estado de Roraima e o governo federal, mas que a obra somente foi iniciada em sua gestão. “Preocupa muito que um prédio novo não esteja sendo utilizado, principalmente porque a finalidade da Casa é melhorar o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, algo que tomei como uma grande prioridade deste governo”, disse Suely.

Casa da Mulher Brasileira

Está projetada para atender cerca de 15 mil mulheres por mês e unirá, num único espaço, diversos órgãos que têm como objetivo garantir apoio integral à mulher vítima de violência, capazes de realizar 90 atendimentos simultâneos.

Dentre estes órgãos, estão o Ministério Público, Defensoria Pública e Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, que realizarão os atendimentos com ambientes com total privacidade e o acolhimento adequado às mulheres e seus filhos por até 48 horas.

Cada unidade está orçada em cerca de R$ 9 milhões e, durante dois anos, por meio de convênio, o Governo Federal libera recurso para manutenção da unidade. As obras, executadas integralmente por esta gestão, já foram concluídas, mas a última etapa – que contempla a entrega do mobiliário – que garantirá o funcionamento do prédio – ainda está em andamento.