Suely Campos participa de Fórum de Governadores em Brasília

A governadora Suely Campos participa, nesta terça-feira, 22, do Fórum Permanente de Governadores, realizado na Residência Oficial do Governo do Distrito Federal, em Águas Claras (DF), para discutir medidas para o enfrentamento da crise econômica no País.

Após o encerramento do Fórum, os governadores vão se reunir com o presidente da República, Michel Temer, no Palácio do Planalto, às 14h30. Eles vão apresentar um conjunto de propostas e reivindicações conjuntas para enfrentar a crise e promover o equilíbrio fiscal dos Estados.

A principal reivindicação, contudo, é a repartição dos recursos obtidos com a multa do programa de repatriação do Governo Federal, uma vez que a União dividiu com os Estados somente o valor principal do imposto dos recursos de brasileiros mantidos no exterior de forma irregular.

“Os Estados recorreram ao Supremo Tribunal Federal [STF] e conseguiram liminares favoráveis. Depois disso, o presidente Temer sinalizou em dividir com os Estados o valor arrecadado com as multas. O montante e a forma do repasse desse recurso serão tratados na reunião de logo mais”, disse Suely Campos.

Participam do encontro 19 governadores e três vice-governadores. Alagoas, Bahia, Rondônia e Paraná foram os únicos estados que não enviaram representantes para o Fórum.

Paralelo ao encontro dos governadores, os secretários de Fazenda também estão reunidos em Brasília, tratando de outras questões de interesse dos Estados que posteriormente serão tratadas pelos governadores, segundo informou o secretário de Fazenda de Roraima, Ronaldo Marcílio. O adjunto da Sefaz, Kléber Josuá, também participa do Fórum.