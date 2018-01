Suely Campos mudas três titulares do primeiro escalão do governo

Nesta segunda-feira, 15, a governadora Suely Campos fez mudanças no primeiro e segundo escalões. Os decretos de nomeação foram assinados no início da manhã.

As mudanças ocorreram na Casa Civil, na Segabi (Secretaria Extraordinária do Gabinete Institucional) e na Rádio Roraima, e faz parte dos ajustes de rotina para melhorar a gestão.

O advogado e procurador do Município de Boa Vista, Frederico Linhares, deixa a Segabi e assume a Casa Civil como secretário-chefe. No lugar dele, assume o analista de sistemas Marcelo Lopes, que já foi coordenador regional da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) em Roraima.

O jornalista Ivo Gallindo será o secretário-adjunto da Casa Civil. Ele era diretor de Programação da Rádio Roraima, cargo agora ocupado por José Haroldo Ribeiro.

O cargo de secretário–adjunto da Segabi será ocupado pelo ex-prefeito de Bonfim, Alfredo Gadelha.

Na Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda), Aline Oliveira foi exonerada a pedido do cargo de secretária. Ela volta ao cargo que ocupava antes, de secretária-adjunta do Tesouro. Quem assume como titular da pasta é Kléber Coutinho, que antes era secretário-adjunto da Sefaz.

Conforme a governadora Suely Campos, as mudanças na equipe levaram em consideração o perfil técnico e a experiência de cada um dos novos auxiliares. “Eles estarão com a responsabilidade de cuidar da execução dos projetos e programas de maior abrangência do governo”, disse a chefe do Executivo.

Os decretos deverão ser publicados na próxima edição do Diário Oficial do Estado de Roraima.