Suely Campos inspeciona obras do Hospital de Clínicas

Na manhã desta terça-feira, 16, a governadora Suely Campos fez uma visita de inspeção para acompanhar andamento das obras do Hospital de Clínicas. Uma estrutura de seis mil metros quadrados, divididos em três pisos e cinco blocos. Tudo isso vai comportar salas de exames, consultórios, laboratório, farmácia, enfermarias, salas administrativas e refeitório.

“Esse é um sonho da nossa gente, que falta muito pouco para ficar pronto. As enfermarias já estão equipadas, com camas modernas e confortáveis. Lutei muito por esse hospital, que tem padrão de qualidade nunca visto em Roraima. Será a sétima obra da saúde inaugurada na nossa gestão”, descreveu Suely.

Acompanhada do secretário da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), Paulo Linhares, e dos técnicos da secretaria, Suely Campos conferiu de perto os últimos ajustes para a conclusão da obra do Hospital de Clínicas, que está com 99% da estrutura finalizada, enfermarias prontas, mobília e equipamentos sendo montados.

A obra encontra-se em fase final, em execução dos serviços de urbanismo, calçamento e a finalização da rampa de acessibilidade e emergência. O projeto inicial previa 93 leitos, mas com as adaptações realizadas passou para 120 leitos, um ganho de 27 leitos a mais para atender a população.

“Dentro da unidade todos os leitos das enfermarias já estão instalados com um total de 120 leitos, sendo 5 de isolamento. Faltam pequenos detalhes para que a gente possa entregar à população um hospital digno de salvar vidas e prestar um bom serviço”, destacou o secretário estadual de Saúde, Paulo Linhares.

Retaguarda

O hospital terá um conceito novo no Estado, sendo uma unidade de retaguarda, para dar continuidade ao tratamento iniciado no Pronto Atendimento Airton Rocha e no Pronto Socorro Francisco Elesbão, no HGR (Hospital Geral de Roraima).

Isso significa que a população não deverá procurar diretamente o Hospital de Clínicas. Após ser atendido no Pronto Atendimento ou Pronto Socorro, e o paciente estiver com quadro estabilizando, será encaminhado para o Hospital de Clínicas.

Nome da unidade

O nome do Hospital é uma homenagem ao médico Wilson Franco Rodrigues, que faleceu em 2016. Nascido em Roraima e formado em medicina pela Universidade Federal do Amazonas, atuou por 39 anos como especialista em ginecologia e obstetrícia. Na década de 1990 foi secretário Estadual de Saúde e diretor do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth.

Histórico

O Hospital de Clínicas começou a ser construído em maio de 2011 e a atual gestão recebeu a obra paralisada, com cerca de 60% dos serviços concluídos e uma dívida de R$ 6 milhões em contrapartidas do Estado atrasadas. Um dos primeiros compromissos do Governo do Estado foi quitar esse débito para que a obra continuasse.