Suely Campos entrega viaturas e destaca avanços da Polícia Civil

A governadora Suely Campos realizou nesta quinta-feira, 30, a entrega de 24 novas viaturas para a Polícia Civil de Roraima. Os veículos serão utilizados em diligências de rua e também no trabalho administrativo da força policial. A solenidade ocorreu na explanada no Palácio Senador Hélio Campos.

Durante o evento, Suely destacou a importância do olhar diferenciado para a as questões de segurança e falou sobre a importância de investimentos na área.

“É de conhecimento geral a evolução do crime organizado, que torna muito delicada a situação da segurança pública. Porque hoje, convivemos com crimes de outra natureza, mais difíceis de ser enfrentados. Precisamos valorizar a área e por isso estamos priorizando esses investimentos”, disse.

A Delegada Geral, Edinéia Chagas, relembrou as dificuldades de um passado recente, quando todas as unidades de polícia do Estado sofriam com a falta de investimentos.

“Cansamos de empurrar carros. Antes, trabalhávamos em péssimas condições e esse momento é histórico e muito significativo para a Polícia Civil. A entrega destas viaturas fecha um quadro de renovação em quase cem por cento naquilo que diz respeito à frota da Polícia Civil. Hoje a estrutura de trabalho da nossa polícia é outra e todos nós reconhecemos o empenho da governadora Suely em oferecer o que é possível dentro de um quadro de contingenciamento de despesas, para reaparelhar a Polícia Civil”, finalizou Edinéia.

Etiene Travassos