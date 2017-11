Suely Campos discute situação do Sistema Prisional com membros do CNMP

A governadora Suely Campos recebeu na tarde desta quarta-feira, 29, representantes da CSP/CNMP (Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público). Acompanhada do secretário estadual de Justiça e Cidadania, coronel Ronan Marinho, ela apresentou aos membros, um balanço das ações de melhoria implantadas no sistema penitenciário de Roraima.

Nesta quinta-feira, 30, a comitiva faz uma visita institucional às principais unidades prisionais do Estado. Suely ressaltou que ao assumir o governo, ficou chocada com a situação em que os presídios se encontravam e que desde então, vem trabalhando para sanar problemas que foram esquecidos nos últimos anos.

“Estamos fazendo um acompanhamento humanizado. Enfrentamos graves problemas, resultado da falta de investimento nos últimos anos. O resultado foi a deterioração do sistema como um todo. Desde então, temos realizado uma série de ações para melhorar a qualidade da estrutura oferecida aos reeducandos. Passamos por momentos muito difíceis. Agora estamos caminhando para chegar onde queremos, que é a pacificação dos nosso presídios, oferecendo estrutura de qualidade para os presos”, ressaltou a governadora.

Ronan Marinho apresentou um balanço das ações realizadas no sistema prisional, destacando investimentos, além da organização da população carcerária e a retomada das ações de cuidados médicos.

“Os presos hoje estão separados entre provisórios e condenados. Antes isso não existia e provocava uma série de problemas. Temos o menor percentual de presos provisórios do País graças a parcerias com o judiciário. Retomamos as ações de atenção médica, que não eram realizadas há muito tempo, com acompanhamento de quem precisa de tratamento especializado para doenças crônicas e graves. Com as tornozeleiras eletrônicas, pelo menos 37 deles poderão cumprir a pena em casa, para cuidar melhor da sua saúde”, disse.

Marinho também destacou programas e projetos que incentivam os presos a continuarem os estudos. “Hoje 350 presos estão regularmente matriculados nos Ensinos Fundamental e Médio e ainda, em cursos profissionalizantes. Temos projetos de incentivo à leitura, além do projeto Roma, que capacita os reeducandos por meio de cursos do Pronatec. Essa mão de obra é utilizada na revitalização de espaços e prédios públicos, beneficiando presos de bom comportamento do semiaberto, com remissão de pena”, explicou.

Obras

O secretário destacou que está quase finalizada a obra de reforma de quatro blocos da Penitenciária Agrícola de monte Cristo, que abrirá 200 novas vagas na unidade. Ele falou ainda sobre os projetos de reforma e construção em andamento.

“Os recursos do Fundo Penitenciário estão condicionados a 36 processos que incluem a construção e reforma de unidades, além da compra de insumos”, disse.

O presidente da CSP/CNMP, Dermeval Farias, ressaltou que Roraima é o primeiro estado a receber a comitiva, que ainda passará por Amazonas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Paraná.

“Essa é a primeira de uma série de visitas que faremos nos próximos três meses. Estamos dialogando com os diferentes atores envolvidos com o sistema carcerário brasileiro, com objetivo de contribuir para a melhoria das estruturas em todo o País”, frisou.

A visita tem por objetivo acompanhar in loco as medidas judiciais e extrajudiciais adotadas pelo Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) em relação à crise deflagrada em janeiro de 2017, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista.

Ricardo Amaral