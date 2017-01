Suely Campos autoriza realização de concurso para agentes penitenciários e construção de novo presídio

A governadora Suely Campos anunciou, nesta terça-feira, 10, a realização de concurso público para contratação de 300 agentes penitenciários e a construção de um presídio com recursos próprios com capacidade para 380 vagas.

“Está é uma resposta ao momento de crise que estamos vivendo no sistema prisional do Estado. Pedimos ajuda ao governo Federal, mas também estamos fazendo nossa parte”, declarou Suely Campos.

Com as medidas anunciadas pela governadora, Roraima deverá ampliar ainda este ano mais 1433 novas vagas no sistema prisional, eliminando o déficit existente hoje e a superlotação da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo.

No final do ano passado, o governo federal destinou para Roraima R$ 44,7 milhões para a construção de um presídio de segurança máxima, no valor de R$ 31 milhões, com 393 vagas, e o reaparelhamento do sistema prisional.

Além disso, o governo do Estado conseguiu, este ano, recuperar convênios para dar continuidade à construção de um anexo da Cadeia Pública de Boa Vista (432 vagas) e de um presídio no município de Rorainópolis (228 vagas), cujas obras foram abandonadas na gestão passada.

Concurso

Com a autorização para a realização do concurso público, o próximo passo, segundo Suely Campos é a abertura de processo administrativo para a contratação da empresa responsável pela realização do concurso e elaboração do edital.

Wesley Oliveira