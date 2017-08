Suely Campos anuncia promoção de mais 263 policiais militares

A governadora Suely Campos assinou na noite desta segunda-feira, 7, um decreto que vai reduzir o interstício (tempo necessário que o militar tem que passar no posto e graduação para que seja promovido) dos policiais militares. Com essa medida, será possível fazer a promoção de 263 policiais. A solenidade está marcada para o dia 24 de agosto.

“Essa será a maior promoção de policiais no meu governo. Havia uma expectativa muito grande dos militares e estamos concedendo a redução do interstício por reconhecer a importância do trabalho desses profissionais para a garantia da segurança e da ordem pública, além e dar continuidade à política de valorização dos servidores públicos no nosso governo”, destacou Suely Campos.

A redução do interstício está prevista no Estatuto dos Militares do Estado de Roraima, dando ao chefe do Executivo a opção de reduzir o tempo da promoção até a metade, uma vez por ano, mediante proposta do comandante da Corporação.

“Nós trouxemos a proposta para a governadora e ela prontamente atendeu, por considerar justo o reconhecimento dos nossos policiais. Sem a redução do interstício, seriam promovidos aproximadamente 80 PMs”, informou Edson Prola.

Conforme Prola, dos 263 policiais beneficiados com essa medida, 81 são oficiais e 182 são praças. Ele destacou ainda que essa quantidade de promoções também é resultado do novo Quadro de Organização e Distribuição do Efetivo (QODE) da Polícia Miliar, sancionado recentemente pela governadora Suely Campos, que criou novas funções no organograma da corporação.

Efetivo

Atualmente, a Polícia Militar de Roraima dispõe em seu quadro efetivo de 1.847 policiais militares. Recentemente, tomaram posse 13 soldados músicos, remanescentes do concurso de 2014, específico para ingresso na Banda de Música da Polícia Militar de Roraima e 1 odontóloga.

Em maio deste ano, o governo promoveu 24 oficiais e 49 praças. Desde 2015, foram beneficiados com a promoção 360 oficiais e 320 praças. Em dezembro de 2016 foram convocados 79 novos soldados que estão em fase de estágio nas etapas finais do curso formação. A formatura dos soldados está prevista para este mês de agosto.

Além disso, a governadora Suely Campos autorizou a realização de concurso público para recompor o efetivo da PM, que vem sendo reduzido com as aposentadorias e não tem acompanhado o crescimento da população, sendo necessário para melhorar a segurança em Boa Vista e implantar destacamentos da PM no interior.

Entre outras medidas importantes para a PM, o comandante cita a aprovação a Lei Previdenciária dos Militares, uma reivindicação antiga dos militares que antes tinham que se aposentar pela lei federal, sem ter garantidos todos os seus direitos. “Hoje a Lei Previdenciária dos Militares de Roraima é uma das mais modernas do país”, destacou Prola.

Ele informou ainda que o governo está investindo na Polícia Militar em equipamentos, viaturas e reformas de quartéis, tais como a aquisição de quase 800 coletes balísticos; a compra de mais de 100 mil cartuchos de vários calibres; a compra de 100 armas longas; a aquisição de 9 viaturas 4×4 para a tropa especializada e 6 motos para o Giro, além de um caminhão para a Cavalaria e 600 rádios digitais de comunicação.

“Serão reformados os quartéis do 2° Batalhão da PM, localizado no bairro Pintolândia; do Comando de Policiamento da Capital e a sede da Banda de Música. Também vamos ampliar os alojamentos da Companhia de Guarda na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, implantar o quartel do Gate e fazer reformas nos destacamentos do interior”, anunciou o comandante.