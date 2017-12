Suely Campos anuncia militarização da Escola Wanda David Aguiar

A Escola Estadual Professora Wanda David Aguiar, no bairro Raiar do Sol, será uma das 15 escolas do Estado militarizadas em 2018. O anúncio foi feito pela governadora Suely Campos durante a 59ª edição da Caravana do Povo, realizada nesta sexta-feira, 1º, nesta escola.

“Tendo em vista os resultados positivos conquistados desde 2016 com as três escolas que já foram militarizadas, ampliaremos para 15 escolas, na Capital e Interior do Estado”, justificou Suely Campos, ao destacar a relevância da ação itinerante que percorre todo o Estado levando mais de 70 serviços à população.

“Considerando a assiduidade da Caravana do Povo, que é realizada semanalmente, hoje se tornou o maior programa de atendimento direto à população, destacando-se principalmente os atendimentos de saúde, tendo em vista que, pela ausência do poder municipal, há uma demanda para a qual o governo eatadual não se omite e leva esses serviços de encontro à população”.

Cartas de créditos

Ainda durante a Caravana, a governadora entregou 11 cartas de crédito e um crédito rural, por meio da Desenvolve RR. O presidente da Agência, Weberson Pessoa, adianta que novas entregas estão previstas ainda este ano. “Nossa expectativa é de entregar mais de R$ 200 mil ainda em 2017. Desta forma, desde 2015, a Desenvolve RR já soma mais de R$ 6 milhões entregues em crédito, o que representa quase dez vezes mais do que foi entregue entre 2010 e 2014, que foram cerca de R$ 700 mil”.

Para Pessoa, os números positivos refletem o empenho da Governadora em alavancar a economia do Estado. “A governadora reconhece que o fomento é a melhor alternativa para geração de emprego”.

População recebe atendimento de saúde

Durante a Caravana do Povo, a população recebeu serviços de saúde, com atendimentos de especialidades médicas, como ginecologista, cardiologista, oftalmologista e clínico geral, além da realização de exames de mamografia e ultrassom com a Carreta Saúde da Mulher.

A dona de casa Lidiane Barbosa, de 22 anos, grávida de três meses, acompanhada das filhas de cinco e três anos, passou pelo ginecologista durante a ação. “Estava com dificuldade de agendar a consulta, porque demora muito. Aqui é fácil e rápido e aproveitei que moro aqui perto, o que facilitou muito”, garante.

A Yeynny Rubio, de 21 anos, venezuelana que está no Brasil há oito meses, levou o filho de dez meses para atendimento com o pediatra. “Aproveitei que moro aqui perto e trouxe meu filho. Fiquei aliviada que está tudo bem com ele e o atendimento foi muito bom”.

Além disso, as secretarias e órgãos estaduais ofereceram atendimentos à população, dentre eles, pré-cadastro com a equipe do Balcão de Ferramentas e oficinas de artesanato, pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), atividades recreativas com os participantes do Cidadão do Futuro, projeto desenvolvido pela parceria entre Setrabes e Detran (Departamento Estadual de Trânsito), dentre outros.

Também foi um momento de cuidar da beleza, com serviços de designer de sobrancelhas e manicure. A Keitiane Andrade Moraes, de 29 anos, aproveitou os serviços da Caravana. “Vim cuidar da sobrancelha para ficar mais bonita e também passar pelo ginecologista”.

Simone Cesário