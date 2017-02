Suely Campos anuncia implantação da Escola do Atleta no Colégio Elza Breves

Durante a entrega do Alamar de Mérito Intelectual para 120 alunos do Colégio Militar Elza Breves de Carvalho, no Conjunto Cidadão, nesta quinta-feira, 02, a governadora Suely Campos anunciou que a instituição receberá uma unidade da Escola do Atleta, projeto da Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social), realizado por meio da Rede Cidadania Esporte.

A Escola do Atleta atenderá a unidade com a modalidade Natação. A meta é que em dois meses já sejam iniciadas as matrículas para alunos da instituição e também para a comunidade.

De acordo com a governadora Suely Campos essa é uma forma de ampliar o acesso ao esporte nas redondezas. “Iremos reativar a piscina do colégio e além dos alunos, crianças da comunidade também poderão ter acesso às aulas da Escola do Atleta, que é um projeto com resultados excelentes”, destacou.

Além disso, a governadora informou que as aulas noturnas da unidade serão mantidas. “Essa é uma necessidade da região, e iremos manter as aulas no período noturno, para os adultos que participam da EJA [Educação de Jovens e Adultos]”, frisou.

Alamar

O Alamar é entregue aos alunos que obtiveram média geral no bimestre igual ou superior a 8,50. Esses alunos não podem ter nenhuma média em disciplina isolada inferior a 8,0, e não podem ser submetidos à avaliação de recuperação bimestral em qualquer disciplina devendo estar no mínimo com bom comportamento. Desde o dia 18 de maio de 2016 a escola adotou o regime disciplinar do Colégio Militar Estadual, baseado nos princípios de hierarquia e disciplina.

A governadora Suely Campos fez a entrega da condecoração aos estudantes destaque do Colégio Elza Breves e destacou os resultados obtidos nesta modalidade de ensino. “Mais uma vez está constatado que o Ensino Básico Militar tem dado resultado muito positivo e o que é mais importante é o ânimo que esse novo modelo está proporcionando aos alunos, pais e comunidade”, concluiu.

Sariene Lima, aluna do 1° ano do Ensino Médio, obteve a melhor nota da instituição, 99,82 e se disse orgulhosa do resultado. “Me sinto feliz em receber esse reconhecimento de tanto esforço ao longo do bimestre, o ensino militar nos ajudou muito nessa evolução”, mencionou.

O gestor do Colégio Militar, Coronel Adelson Filgueira, se disse feliz em ver uma escola que passava por problemas de indisciplina, ter tantos alunos recebendo a condecoração. “Os alunos têm se destacado a cada bimestre não só em relação às notas como também em relação à disciplina. E a entrega do Alamar é o reconhecimento desse esforço individual e coletivo dos estudantes e funcionários”, mencionou.

Dina Vieira