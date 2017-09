Sudam: Jhonatan de Jesus destina mais de R$ 5 milhões para Roraima

Nesta sexta-feira, 15, pela manhã, o deputado federal, Jhonatan de Jesus, participou da assinatura dos convênios da bancada roraimense em parceria com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). A solenidade que aconteceu durante a I Feira de Artesanato de Mucajaí, na Praça Chaguinha Bahia Aguiar.

Ao todo, a bancada roraimense destinou mais R$ 12,5 milhões de reais, para os municípios do estado de Roraima. Sendo que os recursos destinados pelo deputado federal, Jhonatan de Jesus, somam R$ 5.367 milhões. Estes englobam o valor de R$ 1.001.500 para Pacaraima, R$ 2.181.876 para São João da Baliza, e R$ 683.667 para o município de Amajarí.

Os recursos são destinados para a ampliação de rede elétrica, iluminação pública e substituição de postes de madeira por postes de concreto do município de São João da Baliza, eletrificação rural no município de Amajarí, eletrificação urbana no município de Pacaraima.

Jhonatan de Jesus destinou também R$ 1 milhão para o município de Caroebe e R$ 500 mil para o município de Alto Alegre que serão investidos na Fruticultura com banana irrigada e Piscicultura, com a escavação de tanques para criação de peixes, respectivamente.

“Os municípios do nosso Estado, necessitam de ajuda para o desenvolvimento urbano e rural, por isso, destinamos recursos para promover estas mudanças. A bancada está unida e comprometida em levar soluções para melhorar a qualidade de vida dos roraimenses”, afirma Jhonatan.