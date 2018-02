Substituição de títulos eleitorais em Boa Vista começa neste fim semana

A Justiça Eleitoral roraimense inicia no próximo fim de semana a substituição dos títulos de eleitores que moram na zona oeste de Boa Vista. Em razão do rezoneamento, 11 bairros abrangendo 34 locais de votação e 194 seções passaram da 5ª para a 1ª Zona Eleitoral (ZE), com a consequente alteração na numeração da zona e seção. Até o dia 10 de dezembro de 2017, 59.883 eleitores da Capital devem receber o novo documento nos locais onde votam, sempre nos finais de semana.

De acordo com o calendário elaborado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR), no dia 11 de novembro, sábado, os eleitores que votam nas escolas Caranã e Mário David Andreazza (bairro Caimbé), devem comparecer aos seus respectivos locais de votação, das 9 às 18 horas, para pegar o novo título. No domingo, 12, as equipes da Justiça Eleitoral estarão nas escolas Buritis e Delacir de Melo Lima (bairro Centenário), no mesmo horário.

Conforme explicou o secretário de tecnologia da informação do TRE-RR, Wanderlan Fonseca, o eleitor deverá comparecer ao seu local de votação para pegar o novo documento, munido de identidade e do título antigo, se tiver. “Nas eleições de 2018 o eleitor votará no mesmo local que votava anteriormente. As zonas eleitorais da Capital passaram por adequação no quantitativo de eleitores para atender à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”, destacou Fonseca.

Segundo ele, o rezoneamento tem o objetivo de aprimorar o trabalho e economizar gastos com as zonas eleitorais, que nas capitais terão no mínimo 100 mil e no máximo 200 mil eleitores. Nas zonas do interior esse número é de no mínimo 10.000 eleitores, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme determinação do TSE.

Capital

Em Boa Vista a 1ª ZE contava com 59.725 eleitores e a 5ª ZE tinha 144.612. Diante desses dados, foi necessário remanejar eleitores da 5ª para a 1ª ZE, para haver um equilíbrio na distribuição do eleitorado da capital. Após o rezoneamento, a 1ª ZE ficou com 121.419 eleitores e a 5ª ZE com 109.945, já inclusos os que vieram da 3ª ZE.

Interior

Os eleitores dos municípios do Cantá, Bonfim e Normandia, que pertenciam à 3ª Zona Eleitoral, com sede em Alto Alegre, foram remanejados para a 5ª ZE, em Boa Vista. O procedimento de redistribuição de eleitores nesses municípios aconteceu durante o recadastramento biométrico, realizado este ano. “A preocupação do TRE-RR é dar melhores condições de atendimento a esses eleitores e reduzir seus custos de deslocamento, quando necessitam dos serviços da Justiça Eleitoral”, garante a presidente do TRE, desembargadora Tânia Vasconcelos.