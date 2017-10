Subestação do Sucuba vai garantir energia de qualidade para Alto Alegre

A energia de qualidade vai chegar agora também para quem vive em Alto Alegre. O município foi beneficiado com a instalação de uma subestação de energia, inaugurada nesta segunda-feira, 30. Localizada na RR-205, no entrocamento do Taiano, a subestação trabalha com linha de transmissão em 69kV.

Com a nova estrutura, o núcleo urbano de Alto Alegre e suas comunidades indígenas e rurais terão a garantia de uma energia mais confiável e estável. Os investimentos foram realizado pelas Eletrobras Distribuição Roraima com apoio do senador Romero Jucá (PMDB). “Era necessário levar a Eletrobras para o inteiro de Roraima. Nossos municípios precisam desse suporte porque a energia é fator essencial para o desenvolvimento. Já entregamos a Subestação de Bonfim que atende também Normandia e agora, concluímos o trabalho em Alto Alegre que terá uma condição muito melhor de abastecimento de energia para todas as famílias”, explicou o senador.

A subestação faz a transformação da linha de alta tensão para baixa próximo do município, garantindo mais qualidade na energia que chega às casas dos moradores. “Os dois problemas que mais afetam Alto Alegre são o abastecimento de água e energia. Sem energia, as bombas da nossa adutora não funcionam. Agora, teremos condições de regularizar o abastecimento de água com energia de qualidade. Esse não é um trabalho direto da prefeitura, mas uma reivindicação que fizemos e que ganhou apoio do senador Romero Jucá, intermediando o contato com a Eletrobras, responsável pelo nosso abastecimento. Por isso, agradeço muito a contribuição do senador com nossa gestão”, afirmou o prefeito de Alto Alegre, Pedro Henrique Machado.

Com a nova estrutura, a cidade ganhou uma linha independente de transmissão, assim como a região do Taiano, o que evita a sobrecarga na linha. “O novo sistema resolve o problema de oscilação do sistema. Antes, se uma comunidade ou um agricultor puxasse mais energia, ele poderia desestabilizar a rede e até causar o desabastecimento. Com as linhas independentes, isso está resolvido”, explicou o diretor das Distribuidoras Eletrobras, Luiz Henrique.

Interiorização

Conforme o senador Romero Jucá, uma nova subestação deve ser instalada em breve, para atender o município de Iracema. A Eletrobras também fará uma adaptação para melhorar o abastecimento de Amajari, aproveitando a rede de distribuição que vem da Venezuela.