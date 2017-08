Solivest/UFRR atende mais de 80 estudantes diariamente

O cursinho Pré-Vestibular Solidário da Universidade Federal de Roraima (Solivest/UFRR) iniciou no dia 31 de julho e, desde então, vem atendendo 50 estudantes, em cada uma das turmas, que frequentam diariamente as aulas no turno da tarde ou da noite.

O curso busca atender o maior número de interessados possível e, para isso, conforme a disposição de vagas são chamados novos alunos da lista de espera, como ressalta Brenda Rodrigues, Coordenadora de Acompanhamento de Extensão.

“Nosso objetivo é propiciar ao maior número de alunos inscritos a oportunidade de preparação para o ingresso no ensino superior. Cada turma é frequentada em média por 50 alunos. A desistência ainda acontece, mas acaba oportunizando a preparação de outros candidatos, que se encontram no cadastro de reserva”, disse.

O cursinho é uma oportunidade não somente para os estudantes que querem ingressar em um curso da UFRR, mas também para os próprios acadêmicos monitores das disciplinas, que estão em processo de formação docente.

Para saber mais sobre o Solivest, basta dirigir-se à CAEX, na sala 404 do bloco IV, ou entrar em contato pelo telefone 3621-3118 ou pelo email coord.extensao@ufrr.br.

Raphael Michels