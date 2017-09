Soldado Sampaio apresenta projeto de lei que institui Dia Estadual do Cristão

Um projeto de lei, de autoria do deputado Soldado Sampaio (PCdoB), pretende instituir em Roraima o ‘Dia Estadual do Cristão’, a ser comemorado anualmente em 30 de novembro. A proposta, conforme a justificativa, visa celebrar e honrar a comunidade cristã no Estado, independente da religião.

“Respeitamos todas as religiões, defendemos um país laico, e toda elas possuem um papel importante na sociedade que é levar mensagens de paz e de boa convivência, por isso nosso projeto tem por objetivo principal fortalecer o cristão, a igreja seja ela qual for”, reforçou o parlamentar.

Sampaio explica ainda que esta é uma oportunidade de reafirmar o papel fundamental que todas as religiões possuem na sociedade, que muitas vezes podem balizar a conduta das pessoas, “no sentido de trazer a mensagem de Cristo, para construir um reconhecimento e fomentar as boas práticas de convivência entre nós seres humanos”, reafirmou o parlamentar.

O texto do projeto deixa claro ainda que ‘cristão’ é todo aquele que crê em Jesus Cristo e professa o Evangelho, independente da religião que integra. O projeto está em tramitação na Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), e tão logo passe por comissões ligadas ao tema, poderá ser colocado na pauta de votação das sessões plenárias.

Tarsira Rodrigues