Soja: motor que começa a mover economia do Estado, diz Remídio

Neste sábado, 2, o deputado federal Remídio Monai (PR), participou da V Edição da Abertura Oficial da Colheita da Soja no cerrado roraimense. O evento ocorreu na fazenda Tucumã, localizada na região do Taiano, em Alto Alegre, região ao Norte de Roraima, a 77 km da capital Boa Vista, de propriedade de Geraldo Falavinha.

A largada da colheita da soja 2017 contou com a participação de vários empresários do ramo do agronegócio, além de representantes do Poder Executivo e Legislativo. Remídio destacou a importância do setor produtivo para Roraima, enfatizando que “o agronegócio é responsável pela cadeia produtiva no país”.

“O meu partido, o PR, tem se empenhado, por meio do Ministério dos Transportes, na recuperação da malha viária no Estado, porque sabemos que sem infraestrutura fica difícil trabalhar. Sem estrada o escoamento da produção fica inviável, assim como fica difícil trazer novos investidores para Roraima”, enfatizou o deputado.

O parlamentar lembrou que a BR-174, que liga o Amazonas à Roraima, está totalmente recuperada, e que, o trecho sentido Norte, até Pacaraima, fronteira com a Venezuela, está sendo revitalizado. Remídio salientou também, que a BR-401 para Bonfim, na fronteira com a Guiana, está sendo asfaltada, assim como a BR-432. “No verão de 2018 estaremos com as BRs totalmente revitalizadas, disponíveis para o escoamento da produção”, completou.

O empresário do agronegócio Antonio Denário, presidente da comissão organizadora do evento, agradeceu o empenho do deputado Remídio com classe produtora e salientou a safra recorde deste ano. “Em 2017 nós plantamos 32 mil hectares, e estamos colhendo 100 mil toneladas do grão. A safra atual aumentou em 33% em relação ao ano anterior, colocando Roraima como o Estado que mais cresceu, proporcionalmente, em relação aos outros estados”.

Denário afirmou que para os próximos anos a estimativa é triplicar a produção. “Temos certeza que com isso vamos mudar a matriz produtiva de Roraima, através do setor primário, que é a agricultura e a pecuária. Quando falo de agricultura, não falo só da agricultura empresarial, mas precisamos fortalecer a agricultura indígena e familiar”, explicou

A estimativa da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), é de que até 2020 será cultivado em torno de 100 mil hectares de soja, integrado com a bovinocultura de corte, em Roraima. O deputado Remídio Monai acredita na vocação do Estado em produzir grãos e carne, e destaca a chegada de novos produtores, vindos de outras regiões do país, principalmente interessados no cultivo da soja. “A soja é o produto mais exportado no país, e Roraima a última fronteira agrícola, ainda está engatinhando da produção do grão mas já tem colheita recorde, e daqui alguns anos pode competir de igual para igual com outras regiões do país. Novos investidores estão chegando, contribuindo para o desenvolvimento do Estado”, destacou.

Leo Daubermann