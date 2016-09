Soja: colheita de 2016 em Roraima deve ser 40% maior

Teve início neste sábado, 3, a Colheita e Soja 2016 em Roraima. A expectativa é superar em 40% a produção do grão produzido no ano passado. A Comissão de Colheita da Soja (CoC Soja) estima produção de 76 mil toneladas em todo o estado, o que deve alavancar a economia e garantir lucro e mais de R$ 88 milhões.

O início oficial e colheita da soja ocorreu na fazenda Luana Luiza, zona Rural de Boa Vista, km 473, onde foram produzidos 900 hectares do grão pelo proprietário Leonir Laismann. Mais de 50 produtores cultivam a soja em Roraima. A maioria aproveita as condições climáticas oferecidas pela localização geográfica.

“Temos indicadores de alta produtividade em Roraima. Hoje nossa produção está muito boa, temos grão de qualidade e acredito que vamos chegar à marca de 76 mil toneladas. Importante destacar que nosso grão é vendido para o Porto de Itacoatiara, no Amazonas, e de lá ele ganha os mercados nacionais e até internacionais, como a Europa, por exemplo”, explicou o presidente da COC Soja, Marlon Buss.

Leismann destaca que abertura oficial proporciona também oportunidade para atrais novos investidores, além de ser uma oportunidade para buscar apoios ao desenvolvimento e produção do grão em Roraima. Este ano a ‘Colheita da Soja’ teve dois dias de programação.

“Este ano entramos para nossa quarta safra da soja. O resultado é bastante positivo, tendo em vista as condições climáticas que nos ajudaram esse ano. Fico muito contente de poder mostrar o resultado do trabalho para outras pessoas, para os visitantes”, citou Laismann. A arrecadação do produtor este ano deve chegar a R$ 3 milhões, após as vendas e o lucro de 40%.

De acordo com o secretário de Políticas Públicas Agrícolas do Ministério da Agricultura e abastecimento, Nery Gueller, o agronegócio e, especificamente a soja em Roraima, tem perspectivas de pôr o Roraima nos patamares de grandes estados produtoras do grão e como concorrente. Ele disse que vai atuar junto ao Governo Federal na regulamentação de caminhos que vão garantir novos rumos ao cultivo, como a regulamentação fundiária e algumas regiões, por exemplo.

“Do jeito que está a produção de soja em Roraima a tendência é dobrar a colheita todo ano. Vamos falar com o Governo Federal sobre a questão fundiária e o crédito aos produtores. Precisamos viabilizar a economia neste ramo até mesmo para gerar renda, emprego e crescimento”, enfatizou Gueller.

Além da Colheita da Soja na Fazenda Luana Luzia, durante a Abertura Oficial os visitantes também tiveram a oportunidade de verificar nos stands exposição de máquinas agrícolas, equipamentos que auxiliam na plantação e colheita da soja e verificar créditos junto a instituições financeiras.

Social

Este ano a COC Soja fez parceria com a Apae (Associação de Pais e Alunos Excepcionais) em Boa Vista. Desse modo, todo o lucro das bebidas vendidas no evento será doado para ajudar na construção da sede.

Dennis Martins