Socorristas do Samu participam de curso de Suporte Básico de Vida

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu – Boa Vista) participam durante toda esta semana do Curso de Atualização de Suporte Básico de Vida em APH – Atendimento Pré-hospitalar. A capacitação segue até sexta-feira, 17, na Escola Técnica do SUS, com aulas teóricas e práticas. Cerca de 30 profissionais passam pela atualização.

O coordenador do Núcleo de Educação do Samu Boa Vista, Lucivaldo Barroso, explicou que as atividades têm como objetivo atualizar e aprimorar as técnicas dos profissionais que atuam nas ambulâncias do Samu no município. Desta forma, tornar o atendimento de urgência e emergência mais eficiente e rápido, fatores essenciais para a sobrevivência da vítima.

“O curso aborda técnicas de RCP (Reanimação Cardiopulmonar), como realizá-la, a melhor maneira de fazer a abordagem ao paciente e avaliação primária. Também estão sendo repassadas orientações atualizadas para a prestação de socorro em casos de engasgo em vítimas adultas, crianças e bebês. Estamos atualizando todos os procedimentos básicos relacionados a esses pacientes, além de novos procedimentos”, disse.

Para a enfermeira Cintia Vanesa, que atua como socorrista do Samu, o fato de o curso envolver tanto a parte teórica quanto prática, possibilita que os profissionais apliquem no dia a dia todo o aprendizado da sala de aula.

“Eu amo trabalhar nessa área, no serviço de urgência e emergência extra-hospitalar, por isso, busco sempre o fazer o melhor atendimento, com as melhores técnicas e, essas atualizações garantem o aperfeiçoamento das nossas atribuições com o paciente”, contou.

Shirléia Rios