Socorristas do Samu ministram curso para militares do Exército

Os socorristas do Núcleo de Educação as Urgências (NEU), do Samu-BV, estão ministrando curso com orientações sobre os primeiros socorros em atendimento pré-hospitalar aos militares do 6º Batalhão de Engenharia. A capacitação teve início na última terça-feira, 21, e encerra no dia 1 de dezembro.

Participam da atividade 30 militares, entre cabos e soldados, de diversos setores administrativos e da área da saúde. A sargento Lidiana Vieira, da área da saúde, destaca a importância da parceria com o Samu. “É de fundamental essa parceria, pois nos traz essa qualificação que será utilizada sempre que ocorrer uma necessidade, tanto em nossas atividades de rotina como nas missões externas”, disse.

O Samu promove desde 2016 atividades de capacitação com cursos de primeiros socorros por meio do NEU. Ao todo, já foram promovidos mais de 10 cursos para o Exército, Corpo de Bombeiros, SMTRAN, Polícia Civil, e outras instituições.

De acordo com o diretor do Samu, Luciano Coutinho, as instituições sempre têm procurado a unidade para qualificar os seus profissionais. “A nossa intenção é promover o conhecimento técnico e específico em primeiros socorros, caso seja necessário utilização desse conhecimento, em quaisquer situações. Temos recebido resultados muito positivos em relação aos cursos”.

Jamile Carvalho