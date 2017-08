Smtran recomenda prudência ao estacionar veículos

Com o crescimento populacional, a frota de veículos na cidade aumenta consideravelmente. E em Boa Vista, são nove veículos circulando em cada dez que são registrados no Estado. Por conta disso, buscar vagas de estacionamento se torna cada vez difícil. Ainda assim, a Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) recomenda aos condutores que não o façam em qualquer lugar, ao contrário, observando bem se o local pretendido não é proibido.

Pelo artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), trata-se de uma infração de natureza grave, que pode acarretar cinco pontos na carteira e multa de R$ 195,53 de multa. Um grande exemplo disso são os canteiros centrais das avenidas, onde o acumulo inadequado de veículos nas laterais pode prejudicar o trânsito, caso não haja uma permissão indicada em placa de sinalização.

“Se não houver placa indicando o estacionamento, automaticamente, já se torna proibido estacionar nesses locais. Esse tipo de infração diminui ainda mais a pista de rolamento, o que aumenta o risco de acidentes de trânsito”, explica Ney Brito, coordenador da Divisão de Educação e Prevenção para o Trânsito (Depet).

Outras infrações, recorrentes em Boa Vista, segundo a Smtran, estão relacionadas a estacionamento sobre calçadas, ao lado de veículo em fila dupla e nas vagas destinadas a idosos, gestantes, pessoas com deficiência e a carros-fortes de transportadoras de valores. Segundo Ney Brito, há muita dúvida para muitos condutores quanto à diferença entre parar e estacionar. “Parar o veículo é quando se dá pelo tempo estritamente necessário de embarque e desembarque de pessoas. Já estacionar é pelo tempo superior”.

Outro local onde geralmente se comete a infração de estacionamento proibido são os pontos de ônibus, destinados apenas ao embarque e desembarque de passageiros de transportes públicos. E para isso, não são necessárias placas indicativas da proibição de estacionamento. Ney explica que o descumprimento desse item pode prejudicar usuários de transportes coletivos, além de oferecer risco à vida destes.

“Se um ônibus chegar ao local e outros veículos estiverem estacionados em frente aos abrigos, ele terá que parar mais para o meio da pista, o que pode oferecer um grande risco aos passageiros, principalmente crianças, idosos e pessoas com deficiência. É uma infração média, R$ 130,16, mais quatro pontos na carteira”, ressalta.

O coordenador do Depet também esclarece à população que cada área pública destinada ou não a estacionamentos é estudada pela Smtran, através do Departamento de Engenharia de Trânsito (Det), cujo objetivo final é dar melhores condições a condutores, pedestres, ciclistas, observando o acesso a idosos, pessoas com deficiências, além dos locais específicos próximos a escolas e hospitais.

Fábio Cavalcante