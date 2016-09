Smtran recebe novos equipamentos para ações no trânsito

Nesta segunda-feira, 5, a Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) recebeu novos equipamentos que serão utilizados em ações como fiscalização, educação para o trânsito e engenharia. Os itens foram adquiridos de acordo com a necessidade da instituição, como forma de melhor atender a população boa-vistense.

Entre os materiais recebidos pela Smtran estão 100 cones, cinco canalizadores e centralizadores de tráfego (“conão”), 15 barreiras pantográficas (“barreiras sanfonadas”), 36 lombadas e redutores de velocidade, além de 10 sinalizadores led de barreira. De acordo com o secretário de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros, cada item é indispensável em ações ostensivas, repressivas e educativas no trânsito.

“Todos esses itens são para atender as necessidades do trabalho da Smtran e da Engenharia de Trânsito. Serão utilizados em operações como blitz, fiscalização, coordenação de tráfego, entre outros trabalhos que necessitem da presença dos agentes de trânsito. Esses materiais vão nortear o tráfego, controlando o fluxo de veículos e evitando acidentes ou qualquer tipo de transtorno à população”, disse.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Educação para o Trânsito, Edinalva Freitas, o desafio é conscientizar os condutores de veículos, pois mesmo com sinalização adequada, inclusive com os cones e barreiras, sempre há quem cometa infrações de trânsito.

“Já perdemos muitos materiais, como cones que demarcavam uma área onde a Prefeitura executava uma obra de pavimentação numa via, e que foram danificados por condutores. Isso é um problema muito grande, que mostra a necessidade extrema de se conscientizar a população quanto ao respeito às normas de trânsito”, ressaltou Edinalva.

