Smtran realiza blitz educativa com uso de radar portátil

Com o intuito de orientar e monitorar os condutores que trafegam pela Avenida Ville Roy, agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) promoveram uma blitz educativa nesta quarta-feira, 2, com a presença dos jovens do Projeto Crescer. Com um radar de fiscalização portátil, os agentes monitoraram a velocidade dos motoristas naquela localidade que não devem ultrapassar a velocidade de 50 km/h.

De acordo com o coordenador da Divisão de Educação para o Trânsito (Depet), Ney Brito, a iniciativa é uma forma de conscientizar os condutores a respeitarem os limites de velocidade e as leis de trânsito e mostrar para a população que este acompanhamento é feito pelos órgãos competentes.

“Temos observado que muitos condutores têm desrespeitado a velocidade permitida nas vias da cidade, e por isso, demos início a esta campanha de conscientização com radares. Este equipamento portátil está sendo utilizado hoje de forma educativa, mas podemos fazer ações repressivas também, ele é um radar portátil estático, onde fazemos a aferição do trânsito em qualquer local da cidade”, destacou.

As punições para quem trafega em velocidade superior a máxima permitida está previsto no artigo 218, do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar com velocidade de até 20% acima da permitida, é infração média com 4 pontos na carteira e multa de R$ 130,16; entre 20% a 50% a infração é grave com 5 pontos e multa no valor de R$ 195,23. Agora, ultrapassar mais de 50% é crime de trânsito, infração gravíssima, 7 pontos na carteira, multa de 880,41 multiplicado por 3 com suspensão do direito de dirigir.

Motorista há 20 anos, o senhor Djacir Melchior, 47, destacou a importância destas ações, porque mesmo as pessoas sabendo do limite, muitas vezes a pressa fala mais alto. “Muitas pessoas passam um dia cansativo no trabalho e acabam saindo com pressa e esquecem que cada via tem um limite a ser respeitado. Devemos sim, ter mais consciência e colaborar por um trânsito mais seguro, evitar acidentes e mortes”, disse o condutor.

Até o final deste mês mais uma ação desta está programada para ocorrer em outro ponto da cidade. O calendário de ações deste mês da Divisão de Educação para o Trânsito já está previamente definido e conta com diversas ações nas ruas e escolas da cidade, tais como blitz educativas e palestras com alunos.

Ceiça Chaves