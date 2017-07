Smtran orienta condutores sobre retorno proibido na Av. Capitão Júlio Bezerra

Agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) orientaram condutores, na manhã desta sexta-feira, 21, na avenida Capitão Júlio Bezerra, bairro São Francisco, por conta de um retorno que passou a ser proibido há uma semana, no cruzamento com a rua Presidente Costa e Silva, sentido bairro – Centro.

A orientação se deu principalmente pela insistência de muitos condutores em desrespeitar a nova sinalização. Além do retorno, também foi proibida a conversão à esquerda pelo mesmo trecho. Segundo o diretor do Departamento de Engenharia de Trânsito (Det), Gilvan Santos, a mudança foi necessária, devido aos riscos de acidente naquele cruzamento.

“Essas alterações não são feitas de forma aleatória. Fazemos muitos estudos e análises das vias para promovermos qualquer mudança, beneficiando assim o cidadão. E foi esse o caso desse trecho, que necessitava ter essa proibição no sentido para evitar acidentes de trânsito. Mas mesmo com as placas, muitos ainda insistiam em descumprir a sinalização”, disse.

Fazer retorno em local proibido configura-se como infração gravíssima, segundo o artigo 206 do Código de Trânsito Brasileiro e a multa é de R$ 293,47. Já a conversão à esquerda em local proibido é infração grave, com multa de R$ 195,23 pelo artigo 207 do CTB. O coordenador da Divisão de Educação para o Trânsito (Depet), Ney Brito afirma que a atenção deve ser o elemento principal para o condutor de trânsito.

“Dirigir com segurança inclui também a atenção, que é fundamental para que acidentes sejam evitados e a sinalização seja respeitada. Por isso, é preciso que o condutor seja prudente, observando as placas indicativas, para que não ele não traga constrangimentos para si e para os outros” disse.

A recomendação da Smtran é que os condutores que seguirem pela Capitão Júlio Bezerra no sentido bairro – Centro evitem o cruzamento com a rua Presidente Costa e Silva, optando pelo retorno no cruzamento com a rua Dr. Arnaldo Brandão.

Fábio Cavalcante