SMtran interdita ruas para o desfile de 7 de setembro

A Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) definiu nesta terça-feira, 05, as vias que serão interditadas por conta do desfile cívico de 7 de setembro. A principal avenida, a Ene Garcez, ficará isolada a partir da avenida Brigadeiro Eduardo Gomes até a Bola do Centro Cívico, das 5h de quinta-feira até o término do evento.

Por sua vez, a avenida Brigadeiro Eduardo Gomes será isolada do cruzamento com a avenida Ene Garcez até o início da avenida Adolfo Brasil, sentido Bairro dos Estados. Outros trechos isolados são: Rua Forte São Joaquim, até a rua Nilo Colares; ruas Sideaux Barbosa, Edmundo Amorin, que dão acesso à Ene Garvez; avenida Major Williams, até a rua Manoel Correia e Terêncio Lima , até a rua Pedro Rodrigues.

A recomendação da Smtran é que os condutores de veículos evitem esses trechos, buscando rotas alternativas. “Nossas equipes de agentes de trânsito estarão ao longo desses locais isolados, fazendo a orientação devida aos condutores, mas é essencial que busquem outras rotas para se deslocar, evitando os trechos”, afirmou Ney Brito, diretor da Divisão de Prevenção e Educação para o Trânsito (Depet).

Além disso, a Smtran recomenda aos condutores que vão se deslocar até o desfile cívico na avenida Ene Garcez que sejam cautelosos, observando como de praxe as leis de trânsito, principalmente no que se refere a estacionamentos, evitando causar transtornos para si e para outros.

“O condutor deve prestar atenção quanto ao lugar onde vai estacionar seu veículo, verificando se não está em local proibido ou em frente alguma garagem, calçadas, ou canteiros centrais. Ou ainda, se não vai obstruir a passagem de outros veículos. Essas e outras infrações podem resultar em remoção do veículo e multa, conforme o Código de Trânsito Brasileiro”, ressaltou Brito.

Fábio Cavalcante