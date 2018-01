Smtran implanta primeiro semáforo do ano em Boa Vista

Os moradores do bairro Santa Luzia foram beneficiados nesta semana com a primeira implantação de semáforo do ano. O equipamento foi instalado no cruzamento das avenidas Sólon Rodrigues Pessoa e Felinto Barbosa Monteiro e a conclusão da obra se deu nesta quinta-feira, 25. Ao todo, Boa Vista conta hoje com 61 pontos semafóricos, com meta de outros serem implantados até o fim do ano.

A implantação do equipamento se deu após estudos feitos pelo Departamento de Engenharia de Trânsito da Superintendência Municipal de Trânsito, que atestou a necessidade de organizar o trânsito e evitar assim acidentes. Segundo o aposentado Luís de Melo, todos os dias alguma infração de trânsito era cometida naquele cruzamento, resultando em acidentes.

“Era muito comum jovens fazendo acrobacias perigosas em motocicletas. Muitos acidentes já aconteceram, envolvendo até pedestres e ciclistas. Mas, finalmente isso vai acabar, graças ao semáforo”, disse o aposentado, que mora no bairro há seis anos.

O novo semáforo também foi comemorado pelo vendedor João da Silva, que vive e trabalha no bairro Santa Luzia há dez anos. “Agora vai melhorar. Todo dia acontecia de dois a quatro acidentes. Era bem feio. A gente só espera que agora as pessoas respeitem o sinal e não cometam nenhuma bobagem e ameacem a vida das pessoas”.

Para a implantação de um ponto semafórico, são analisadas as solicitações da própria comunidade através de ofícios e também as demandas que chegam através do 156. Além disso, há também indicações de vereadores. Tudo com a finalidade de proporcionar maior segurança viária à população. De acordo com o superintendente municipal de Trânsito, Gilvan Santos, a programação é que a cidade receba novos semáforos ao longo deste ano.

“Iniciamos um trabalho intenso no ano passado para implantar novos semáforos e a nossa programação para este ano é implantar mais onze, entre novos, revitalizados e em substituição de rotatórias. Isso vai garantir maior segurança aos condutores de veículos e pedestres e minimizar os índices de acidentes”, disse.

Fábio Cavalcante