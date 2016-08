Smtran faz campanha para emissão de credenciais em shopping de Boa Vista

Idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência que ainda não possuem credencial para uso em estacionamentos especiais têm a oportunidade de emitir o documento. Isso porque a Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) iniciou nesta semana, no Roraima Garden Shopping, localizado no bairro Caçari, mais uma etapa da campanha “Vaga Especial”, que também visa orientar a população a respeitar a legislação de trânsito.

A campanha é desenvolvida desde abril deste ano e teve um saldo de mais de 100 credenciais para vaga especial emitidas. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar nessas vagas sem credencial pode ser multado no valor de R$ 127, perde 5 pontos na carteira e o veículo fica sujeito a guincho.

“Esse é um problema que, infelizmente, acontece muito em nossa cidade. Já abordamos diversas pessoas que estacionaram seus veículos nas vagas especiais. E mesmo com multa, eles reincidem com a prática. E nós queremos atender as pessoas que necessitam dessa vaga, convidando-os a emitir sua credencial que pode ser usada em qualquer parte da cidade”, explicou Edinalva Freitas, coordenadora do Núcleo de Educação para o Trânsito da Smtran.

As pessoas com mais de 60 anos, pessoas com necessidades especiais ou dificuldade de locomoção permanente ou temporária, como cadeirantes e pessoas cirurgiadas e gestantes, devem providenciar sua credencial junto ao Smtran. Os idosos devem apenas preencher um formulário e anexar cópia de RG, CPF e Comprovante de residência. Já as pessoas com deficiência devem anexar também o laudo médico que comprove a deficiência. O laudo deve conter o Código Internacional de Doenças (CID), carimbo, CRM e a assinatura do médico, com data de emissão não superior a seis meses.

A campanha ocorre até o próximo domingo, 28, das 10h às 22h, na sala 51 do Roraima Garden Shopping. Após este período, a credencial pode ser emitida na sala 40 do Centro de Atendimento ao Cidadão João Firmino Neto, no bairro Buritis. O atendimento ao público é das 8h às 14h.

O uso da credencial é obrigatório durante o período em que o veículo estiver estacionado na vaga. A credencial deve ser colocada sobre o painel do veículo, com a frente voltada para cima. A aposentada Maria Ivone Oliveira, de 70 anos, aproveitou a oportunidade para também garantir sua vaga nos estacionamentos. “Tenho esses problemas nos shoppings da cidade, mas agora fico feliz porque isso vai acabar. Essa credencial veio em boa hora”, disse.

Com a promulgação da Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), as fiscalizações e autuações por parte do poder público não se limitam apenas aos espaços públicos como previa o Código de Trânsito, agora, são permitidos também adentrar nos estacionamentos privados. Portanto, shoppings e supermercados estão na mira das fiscalizações, conforme o Art. 47 da referida Lei.

