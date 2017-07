Smtran conclui implantação de mais um ponto semafórico

A Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) concluiu nesta sexta-feira, 28, a implantação de um ponto semafórico localizado entre as avenidas Carmelo e Laura Pinheiro Maia, no Silvio Botelho. Com isso, Boa Vista conta com 56 trechos sinalizados com semáforos, o que representa maior segurança aos condutores de veículos.

A implantação do semáforo no local faz parte das ações de melhorias no trânsito executadas pela Prefeitura de Boa Vista, com foco na redução dos acidentes de trânsito e na organização do tráfego de veículos da capital. Por conta disso, o Departamento de Engenharia de Trânsito (DET), como ocorre em todas as vias da cidade, fez estudos de viabilidade, chegando à conclusão da necessidade de uma sinalização mais intensa no local.

“O estudo técnico começa exatamente na análise visual do local, abrangendo o fluxo de veículos, as dificuldades de tráfego. E daí, levanta-se as estatísticas de acidentes no local e depois a verificação da sinalização já existente. O último passo é a contagem veicular, num período de 12 horas. Após cumprir todos esses passos, nós processamos os dados e verificamos se implantamos ou não um semáforo. No caso específico da Laura Pinheiro com a Carmelo, todos esses procedimentos foram feitos e vimos que era necessária a implantação”, explicou Gilvan Santos, diretor do Det.

Para o coordenador da Divisão de Educação para o Trânsito (Depet), Ney Brito, a Prefeitura e a Smtran cumprem com seu papel em contribuir com um trânsito mais seguro. No entanto, cabem também à população, principalmente os condutores de veículos em fazer sua parte cumprindo a lei e obedecendo a sinalização.

“A sinalização, quando implantada num determinado local, não é para atrapalhar o condutor, mas se trata de uma necessidade identificada através dos estudos feitos pela Engenharia de Trânsito. Então, é de extrema importância que os condutores respeitem a sinalização, não avançando o sinal vermelho, por exemplo, dirigindo com prudência e responsabilidade”.

Ney ressaltou que o Depet promove constantes ações educativas em pontos semafóricos, escolas, empresas e outras instituições públicas e privadas, na intenção de orientar as pessoas sobre as leis de trânsito. “Estamos semanalmente, levando essa conscientização a pessoas de todas as idades, pois a população também tem seu dever, se quisermos que os índices de acidentes sejam reduzidos a zero”, ressaltou.

Em 2013, Boa Vista contava com 25 pontos semafóricos. Desde então, a prefeitura implantou novos semáforos, com lâmpadas led, porta-focos e nobreak com capacidade de funcionamento por até 2h sem energia elétrica. Além disso, os antigos foram substituídos por outros também modernos, sendo que os dois últimos foram os que estão localizados no cruzamento da avenida Glaycon de Paiva com Terêncio Lima e também com a avenida Araújo Filho, centro de Boa Vista.

A previsão é de que novos semáforos também sejam implantados nos cruzamentos das avenidas Parimé Brasil com Rui Baraúna (União); Izídio Galdino com Felinto Barbosa (Silvio Botelho) e Felinto Barbosa com Solón Rodrigues (Pintolândia).