SMAI fecha convênio com IEL para recrutamento de estagiários

A Prefeitura de Boa Vista por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAI), firmou um convênio com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), para oferecer vagas de estágio nas dependências da pasta para alunos de nível superior e técnico de diversas instituições de ensino em Boa Vista.

Por meio do acordo estão previstas 50 vagas de estágio para os seguintes cursos: agronomia, medicina veterinária, zootecnia, gestão ambiental, agronegócio, biologia, secretariado executivo, administração, direito e algumas áreas técnicas afins.

A carga horária do estágio irá acompanhar as necessidades da SMAI, adequando à disponibilidade do estagiário, bem como obedecendo a legislação em vigor. A atividade contará como horas necessárias para o histórico de formação acadêmica e/ou técnica.

Assim que iniciarem as aulas nas instituições, a secretaria fará o chamado para que as instituições informem aos alunos sobre as vagas de estágio. Havendo interesse por parte de alguma instituição de ensino, esta deverá procurar o IEL, em horário comercial, lembrando que os alunos deverão estar cadastrados no banco de dados da entidade para que possa iniciar o estágio que terá duração de um ano.