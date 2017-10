Sistema vai combater fraude por meio da integração do Registro de Óbito com o CPF

A partir de agora, a Receita Federal e Cartórios de Registro Civil passarão a realizar de forma automática a atualização da situação cadastral do falecido no Cadastro de Pessoa Física (CPF) no ato do registro de óbito. A medida também vale para outros 14 estados do Brasil.

As inscrições de CPF que forem vinculadas ao Registro de Óbito passarão à situação cadastral Titular Falecido, condição necessária e suficiente para o cumprimento de todas as obrigações do espólio perante órgãos públicos e entidades privadas.

O objetivo é reduzir o risco de fraudes e do uso indevido do CPF de pessoas falecidas por meio da integração entre os sistemas da Receita e da Central de Informações do Registro Civil (CRC), administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que congrega todos os atos de nascimentos, casamentos e óbitos do País.

O projeto que deu inicio em 2015 já esta na segunda etapa, e que possibilita a emissão do CPF de forma gratuita diretamente na certidão de nascimento dos recém nascidos e em dezembro do mesmo ano, foram 2,7 milhões de CPFs emitidos no ato do registro de nascimento em todo o país.

A próxima etapa prevista para 2018, pretende realizar atualizações dos dados cadastrais do usuário logo após o casamento, evitando a necessidade de deslocamento e gastos para a alteração de nomes no cadastro da Receita.