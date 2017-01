Sistema Prisional: Relatório da CPI será apresentado na volta do recesso parlamentar

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Prisional, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), apresentará o relatório final em fevereiro, com a volta das atividades parlamentares da Casa. A morte de 33 detentos ocorrido no último final de semana, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC), na zona Rural de Boa Vista, será integrada ao documento a ser lido em plenário pelo relator Jorge Everton (PMDB). O massacre aconteceu cinco dias após a chacina de 56 presos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus (AM).

A presidente da CPI, deputada Lenir Rodrigues (PPS), lamentou a violência externada dentro da unidade prisional do Estado e afirmou que os trabalhos do grupo comissão continuarão. “A CPI é um instrumento de inspeção, de investigação, de análise de processos, de situações fáticas, porém não deve ser levado como politiqueiro, de emoções”, disse e completou: “Foi triste o que aconteceu, mas o mais triste ainda é a falta de segurança para população que está a mercê de atrocidades”.

O desenvolvimento do documento final – contou a parlamentar, tem sido trabalhado com muita responsabilidade e coerência, com o intuito de colaborar para uma política pública eficaz para o Estado. Situações como o do dia 6 na PAMC e mais dois corpos encontrados na ala da cozinha no dia 7 farão parte do relatório. “Todas as vezes que ocorrem fatos durante a CPI, nós também pedimos o relatório da Secretaria de Justiça e Cidadania [Sejuc] para incluirmos e analisarmos os fatos, para buscarmos soluções e indicarmos perspectivas para sanarmos esse problema”, comentou Lenir.

A análise documental encaminhada para a CPI, a pedido, é feita por uma equipe da Assembleia e dois auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE), tendo em vista a aplicação dos recursos destinados ao sistema prisional. “Para vermos se os recursos estão sendo bem aplicados, inclusive, todas as vezes que o Poder Executivo pediu a liberação de suplementação por superávit, liberação de qualquer recurso, a Assembleia Legislativa imediatamente votou e aprovou”, destacou Lenir.

Como presidente da comissão, Lenir Rodrigues, afirmou que os trabalhos correm dentro do tempo e que no final, as autoridades competentes e órgãos interessados terão sugestões de melhorias e soluções de problemas pertinentes, “não só essa questão de rebelião, mas de como aplicar recursos públicos de forma que tenhamos um Sistema Penitenciário mais e seguro e uma segurança a população mais eficaz”.

Para ela, é notória a falta de estrutura física nas unidades prisionais, de trabalho para agentes penitenciários e policiais militares e a CPI tem a missão de encontrar os gargalos que levam o sistema prisional à deficiência, apontar às soluções e mostrar à sociedade as causas da insegurança. “Acredito que daremos uma grande contribuição à sociedade”, finalizou.

CPI – Iniciada em agosto de 2016, após requerimento do deputado estadual Jorge Everton (PMDB), a CPI do Sistema Prisional, da Assembleia Legislativa de Roraima, realizou uma série de visitas, reuniões e requereu dos órgãos competentes a Segurança Pública em Roraima, documentos comprobatórios da aplicação de recursos destinados ao, principalmente, sistema prisional.

A primeira visita aconteceu na Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP), em seguida a comissão esteve nas cadeias pública de Boa Vista, na Feminina e na de São Luiz, ao sul de Roraima. Também visitou o Centro de Progressão de Penitenciária (CPP) e a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC).

Nessas visitas os parlamentares conversaram com profissionais atuantes no sistema, bem como policiais militares e detentos (as). Conheceram as dificuldades, os problemas estruturais e ouviram reclamações sobre a falta de alimentação e da ausência do jurídico. Com as informações em mãos, a CPI iniciou as etapas de oitivas.

A CPI é formada pelos parlamentares: Lenir Rodrigues, presidente; Chico Mozart (PRP), vice-presidente; Jorge Everton, relator; Gabriel Picanço (PRB) e Soldado Sampaio (PCdoB), como membros.

Yasmin Guedes