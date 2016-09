Sistema Prisional: membros da CPI irão visitar Cadeia de São Luiz do Anauá

A Cadeia Pública de São Luiz do Anauá, município localizado a 335 km de Boa Vista, vai receber a visita dos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Prisional. A ida a essa unidade prisional está prevista para o dia 23 deste mês.

Essas visitas técnicas têm ajudado aos membros da comissão a visualizar a situação dos estabelecimentos prisionais no Estado. “As visitas estão sendo muito importantes, porque estamos vendo a realidade nua e crua, a forma como a atual gestão está tentando resolver para amenizar os problemas, para que os reeducados possam ter uma atenção humanitária e a sociedade aqui fora tenha segurança de que não haverá mais fugas no sistema prisional”, disse a presidente da CPI, deputada Lenir Rodrigues (PPS).

A deputada ressaltou que a sociedade e os poderes constituídos precisam se unir para não somente resolver a situação caótica que se transformou o sistema prisional no Estado, mas para desenvolver políticas públicas que inibam principalmente os jovens, a ingressarem na criminalidade.

“Para nós é surpreendente e triste observar o número de jovens que estão presos. Jovens que falam bem, que têm boa concordância verbal e nominal, que não usam gíria, mas que estão no sistema prisional, principalmente pelo artigo 33, que é de tráfico de drogas. É uma tristeza e uma responsabilidade da nossa sociedade, para investirmos mais em educação, inclusive familiar, não esperar que somente a escola possa fazer um trabalho”, lamentou Lenir. Ela comentou que a largada desta caminhada começa em casa, no seio da família, uma construção que envolve valores éticos, respeito, compromisso e pulso forte na educação dos filhos.

“Que a família dê carinho, promova o diálogo e faça o seu papel com o poder familiar junto aos seus filhos, para evitarmos a superlotação dentro do sistema prisional. O Estado já não suporta mais sustentar tantas pessoas ociosas, trancafiadas sem produzirem. Acredito que temos que buscar uma solução para o problema do nosso Estado porque hoje é o filho do outro que está lá, mas amanhã pode ser o nosso”, analisou a presidente da CPI.

Marilena Freitas