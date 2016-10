Sistema Prisional: depoimentos dão início à nova fase da CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Prisional (CPI), da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), dará início a segunda fase dos trabalhos. Nos dias 25 e 26 deste mês, acontecerá a oitiva dos envolvidos com o Sistema Prisional em Roraima. Essa etapa é resultado da primeira parte, iniciada em agosto, quando os membros da CPI visitaram as cadeias públicas de Boa Vista, a Feminina e a de São Luiz, ao Sul do Estado; a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC) e o Centro de Progressão Prisional (CPP). A Comissão também ouviu as mães de presos.

As oitivas serão realizadas na Assembleia e na próxima terça-feira, 25, às 15h, serão ouvidos o titular da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc), Uziel de Castro; representantes do Sindicato dos Agentes Penitenciários, da chefia de Vigilância Interna e da Associação da Polícia Militar que atua na segurança das unidades prisionais.

Na quarta-feira, 26, também às 15h, será a vez de escutar representantes da Pastoral Carcerária, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima (OAB/RR) e da Associação das Famílias de Detentos.

“Cada um dará o seu parecer porque a CPI não tem somente o caráter investigativo, mas buscar, posteriormente, sugestões práticas de como resolver o problema”, explicou a presidente da CPI, Lenir Rodrigues (PPS). Os depoimentos serão formalizados em um relatório a ser elaborado pelo relator Jorge Everton (PMDB).

Além das conversas para anexar ao documento, na ultima reunião da CPI, ocorrido na terça-feira (18), o parlamentar anunciou a requisição das filmagens do circuito interno de vigilância da PAMC antes, durantes e depois da rebelião, que culminou no assassinato com requintes de crueldade de 10 presos e outros feridos, no domingo (16), para análise dos fatos.

Yasmin Guedes