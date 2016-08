Sistema Prisional: CPI fará visita à Cadeia Pública na próxima terça-feira

A visita dos membros CPI do Sistema Prisional à Cadeia Pública de Boa Vista foi remarcada e será realizada na próxima terça-feira, 30, às 15h. O cancelamento ocorreu pela suposta ameaça de uma rebelião naquela unidade prisional, motivada por uma decisão administrativa da Seujc, que teria causado uma revolta no sistema com um princípio de rebelião.

“O secretário pediu que remarcássemos uma nova data porque estava tendo muita confusão e não teríamos condições de entrar. Em respeito à situação dos reeducandos e a dos policiais que trabalham na unidade, resolvemos remarcar uma nova data, mas já estamos aguardando a documentação que foi solicitada para começarmos a fazer um levantamento sobre valores pagos em contrato, superfaturamento já que existe uma denúncia da alimentação do sistema prisional”, disse o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Jorge Everton (PMDB).

Conforme detalhou, o superfaturamento estaria ocorrendo no preço de cada marmita fornecida ao sistema. “Uma quentinha de alta qualidade dá para comprar com dez reais. O preço para o sistema é bem maior, o que deveria ser o contrário, bem menor em virtude da grande produção, por ser feita em escala. Estamos aguardando a documentação para poder fazer uma análise técnica e trabalhar em cima dessa questão”, afirmou Jorge Everton.

“Iremos juntar toda a documentação licitatória, fazer uma análise técnica. Pedimos apoio do Tribunal de Contas para que possamos ter uma auditoria nas contas para saber se o dinheiro está sendo bem aplicado, o que está sendo feito de investimento no sistema prisional, porque não justifica o sistema está da forma que está, porque a gente sabe que existe um orçamento para isso”, reforçou. Entre as várias ações que serão realizadas pela CPT está a oitivia de testemunhas, diretores e secretários.

CPI

A CPI foi criada para apurar as falhas no sistema prisional, em razão das várias fugas, rebeliões e mortes. Tudo isso deixou a sociedade insegura com relação à qualidade da segurança pública prestada, uma vez que a ineficiência do sistema resultou em vários assaltos na cidade, inclusive à luz do dia.

Marilena Freitas