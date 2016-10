Sistema Prisional: Comissão da CPI ouve familiares de presos e define calendário de oitivas 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Prisional, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), recebeu familiares de detentos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC), bem como definiu um calendário de oitivas para conclusão dos trabalhos do grupo.

Mães de presos, que não quiseram se identificar, conversaram com os membros da CPI do Sistema Prisional, após a sessão plenária desta terça-feira, 18, para pedir ajuda quanto a situação dos reeducandos dentro da unidade prisional, principalmente depois da confusão que resultou na confirmação de 10 mortos, segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc).

Uma delas, emocionada, explanou a vivência do filho e pediu para que os parlamentares fizessem algo para mudar a situação de quem está preso, além de expor a falta de estrutura e manutenção dentro da PAMC. “Meu filho está lá pagando pelo erro dele, mas não justifica ser tratado pior do que um animal”, contou. A reunião foi acompanhada pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa das Minorias, Joaquim Ruiz (PTN).

A CPI definiu ainda um cronograma de oitivas com representantes de setores ligados ao sistema prisional e de segurança pública em Roraima. As oitivas resultarão em um relatório a ser apresentado ao final dos trabalhos da CPI. No dia 25 de outubro, às 15h, serão convocados os representantes do Sindicato dos Agentes Penitenciários, da chefia de Vigilância e da Polícia Militar que atua na segurança das unidades.

No dia 26, às 15h, será a vez da Associação das Famílias de Detentos, Pastoral Carcerária e a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima (OAB/RR). Defensoria Pública de Roraima (DPR), Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) e Ministério Público de Roraima (MPRR) terão visitas em datas a serem definidas.

“O deputado Jorge Everton fez dois requerimentos apoiados pelos demais para que tenhamos cópias das filmagens antes, durante e depois da tragédia. Nos manifestaremos depois dessa documentação”, explicou a presidente da CPI, Lenir Rodrigues (PPS), em relação a situação na PAMC, pois serão analisadas as situações dos presos e dos servidores que atuam na unidade.

Jorge Everton (PMDB) lamentou o ocorrido na tarde do domingo (16) e se solidarizou com as famílias. “Mas ficou claro para toda a sociedade que o que ocorreu ali foi uma briga de facções criminosas, as pessoas que estavam ali envolvidas nessas mortes foram pessoas que participavam de facções”, reforçou.

