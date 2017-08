Sinter convoca técnicos administrativos da Educação a comparecerem na Samp-RR

O Sinter (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Roraima) está convocando os técnicos/administrativos da Educação, a comparecerem à Samp-RR (Secretaria da Administração do Ministério do Planejamento em Roraima), para tratar de assuntos referentes ao enquadramento no PCCTAE (Plano de Carreira dos Cargos de Técnicos Administrativos em Educação).

De acordo com o diretor-geral do Sinter, Flávio Bezerra, a convocação é em atendimento à determinação judicial exarada na Ação Processo n° 000419648.2015.4.01.4200, originário do processo principal n° 94.00.00381-1. Ação Judicial (2ª Ação Da Isonomia) constantes na Portaria n° 1.644 de 26/06/2017, publicada no DOU n° 122 de 28/06/2017.

É necessário que o técnico apresente original e cópia dos seguintes documentos: RG; CPF; Carteira de Trabalho; Comprovante de Residência; Comprovante de Escolaridade/Qualificação (autenticado em Cartório); e Certificado de Capacitação (autenticado em Cartório).

“É importante atentar para o prazo final que é o dia 17 de agosto. O Sinter está mobilizando toda sua equipe para que essa informação chegue a todos os técnicos/administrativos, sobretudo os do Interior, que têm maior dificuldade em se deslocar para Boa Vista”, alertou.

A Samp-RR fica localizada na Rua Floriano Peixoto, nº. 214, no Centro, em frente à Escola Estadual Ayrton Senna e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30.

Gilvan Costa