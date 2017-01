Sine-RR passa a atender público em horário integral

A partir desta segunda-feira, 2, todos os setores do DPETR (Departamento de Políticas de Emprego, Trabalho e Renda), da Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social) passam a atender o público em horário integral, das 7h30 às 13h30 e das 14h às 17h30.

Além da diretoria, o programa Balcão de Ferramentas, Qualificação Profissional, Geração de Renda e PAR (Programa do Artesanato de Roraima), os setores responsáveis por Intermediação de Mão-de-Obra, Seguro Desemprego e Sine-RR (Sistema Nacional de Emprego em Roraima) agora funcionam para atenção à população no período da tarde, com equipes escaladas para o serviço. Antes, o departamento funcionava com atendimento ao público pela manhã e à tarde era realizado expediente interno.

A secretária Emília Campos explica que a determinação de ampliar o horário do atendimento se deu com os novos programas de geração de renda lançados pela Setrabes, como o Balcão de Ferramentas e o Clube de Mães.

“Queremos ampliar o horário de atendimento ao público a população para os setores que têm as maiores demandas diárias da secretaria, como é o caso do Sine. Isso já faz parte do planejamento que estamos fazendo para a Casa do Trabalhador, que irá abrigar o departamento e deve começar a funcionar a partir de maio”, disse.

O DPETR funciona nas salas do Bloco 3 da Setrabes, na Avenida Mário Homem de Melo, nº 2310, bairro Mecejana.

João Paulo Pires