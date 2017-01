Sine-RR oferta 34 vagas no mercado de trabalho nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 34 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 9. Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho. O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– ALINHADOR DE PNEUS

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, QUE ENTENDA DE MECÂNICA DE CARRO PEQUENO E DE MÉDIO PORTE. ENSINO MÉDIO OU FUNDAMENTAL.

Quantidade de Vagas: 01

– ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EXCLUSIVA PCD)

Requisitos: BOM CONHECIMENTO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, ATENDIMENTO AO PÚBLICO E CURSO DE INFORMÁTICA. EXPERIÊNCIA MÍNIMA NA CARTEIRA DE 06 MESES.

Quantidade de Vagas: 01

– ATENDENTE DE PADARIA

Requisitos: EXPERIENCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO.

Quantidade de Vagas: 10

– AUXILIAR DE TRÁFEGO

Requisitos:POSSUIR HABILITAÇÃO CATEGORIA ”D” A VAGA NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA. APRESENTAR CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA.

Quantidade de Vagas: 01

– CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA

Requisitos:CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA, NOÇÕES DE ENDEREÇAMENTO DE MERCADORIA E CONFERÊNCIA DE ESTOQUE. ((VAGA EXIGE EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA)).

Quantidade de Vagas: 01

– CONSULTOR DE VENDAS

Requisitos:((EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA)) COM VENDAS DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS (LINHA LEVE, LINHA PESADA), CONHECIMENTO BÁSICO EM INFORMÁTICA, NOÇÕES DE NEGOCIAÇÃO, PROSPECÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES, NOÇÕES DE ATENDIMENTO E QUE POSSUA (IMPRESCINDÍVEL) BOM RELACIONAMENTO EM EQUIPE!

Quantidade de Vagas: 01

– EMPREGADA DOMÉSTICA

Requisitos: EXPERIENCIA NA CARTEIRA, COZINHAR, PASSAR E LAVAR, CARTA DE RECOMENDAÇÃO E GOSTE DE CRIANÇA.

Quantidade de Vagas: 01

– MECANICO DE REFRIGERAÇÃO

Requisitos:VAGA NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, PORÉM QUE O CANDIDATO POSSUA NO MÍNIMO CONHECIMENTO NA FUNÇÃO.

Quantidade de Vagas: 02

– MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE (EXCLUSIVA PCD)

Requisitos:MOTORISTA CATEGORIA D, COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.

Quantidade de Vagas: 04

– MOTORISTA DE CAMINHÃO

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO E QUE CONHEÇA BEM A CIDADE, CNH C.

Quantidade de Vagas: 01

– OPERADOR DE CAIXA

Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA.

Quantidade de Vagas: 10

– VENDEDOR PRACISTA

Requisitos: COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE VENDAS.

Quantidade de Vagas: 01

Gilvan Costa