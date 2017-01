Sine-RR oferta 16 vagas no mercado de trabalho nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 16 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 23. Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho. O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– AUXILIAR DE TOPOGRAFIA: 02

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA OU APENAS APRESENTAR CARTA DE RECOMENDAÇÃO NAS ATIVIDADES DE GREIDISTA.

– ASSISTENTE DE MECÂNICA (MAQUINAS PESADAS) : 01

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, CURSO NA ÁREA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH AB.

– AUXILIAR TÉCNICO EM MAQUINA DE LAVAR: 01

Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO FUNDAMENTAL, CURSO NA AREÁ, APRESENTAR CARTA DE REFERÊNCIA

– COZINHEIRO DE LANCHONETE: 01

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, TER EXPERIÊNCIA NA ÁREA NO MÍNIMO 6 MESES.

– ENCARREGADO DE OBRAS: 02

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA OU APRESENTAR CARTA DE RECOMENDAÇÃO NOS SERVIÇO DE DRENAGEM E ESGOTO, TRANSPORTE PROPRIO.

– ESTOQUISTA: 02

Requisitos: VAGA NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, PORÉM QUE POSSUA CONHECIMENTO EM ESTOCAGEM DE MERCADORIAS, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH CAT B OU AB.

– GERENTE DE VENDAS NO VAREJO: 01

Requisitos: QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL,TRANSPORTE PRÓPRIO.

– MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO: 01

Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO FUNDAMENTAL, CURSO NA ÁREA, APRESENTAR CARTA DE RECOMENDAÇÃO.

– MOTORISTA DE CAMINHONETE: 01

Requisitos: MOTORISTA DE CAMINHONETE CATEGORIA D, COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

– NIVELADOR: 02

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA OU APENAS APRESENTAR CARTA DE RECOMENDAÇÃO, COM CONHECIMENTO NA ÁREA DE NIVELAMENTO, TERRA PLANAGEM OU SANEAMENTO BÁSICO.

– OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA: 02

Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA OU APENAS COMPROVAR QUE JA TRABALHOU NA ÁREA, CURSO NA ÁREA, CNH E, ENSINO MÉDIO OU TÉCNICO NA ÁREA.

Documentos necessários para cadastro e atualização:

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado.

– carteira de trabalho (com PIS PASEP)

– comprovante de residência (atualizado)

– RG e CPF

Gilvan Costa