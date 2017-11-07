Sine-RR oferece 9 vagas de emprego nesta terça-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 9 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta terça-feira, 7.
Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.
O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.
Confira as vagas e requisitos
– ATENDENTE DE LOJA: 01
REQUISITOS: EXPERIENCIA NA CARTEIRA E ENSINO MEDIO. (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA)
– CONSULTOR DE VENDAS: 01
REQUISITOS: EXPERIENCIA NA AREA, SUPERIOR CURSANDO OU COMPLETO EM MARKETING, ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL, PUBLICIDADE OU CIENCIAS CONTABEIS. CONHECIMENTO EM WORD, EXCEL E POWERPOINT.
– COZINHEIRO DE RESTAURANTE: 01
REQUISITOS: PRE SELEÇÃO NO SINE COM A EMPRESA. PARA TRABALHAR EM UMA FAZENDA NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE. EXPERIÊNCIA INFORMAL, APRESENTAR CARTA DE REFERÊNCIA, PARA MORAR NO LOCAL
– EMPREGADO DOMÉSTICO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MÍNIMO DE 1 ANO, TER EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS, SABER COZINHAR.
– MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO: 01
REQUISITOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXPERIÊNCIA NA ÁREA, SABER CONSERTAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CÂMARA, BAÚ, FREEZER .
– PORTEIRO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, APRESENTAR O LAUDO ATUALIZADO, ENSINO MÉDIO COMPLETO. (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA)
– SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO: 01
REQUISITOS: QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL. transporte próprio E DISPONIBILIDADE DE HORARIO. EXIGE ESFORÇO FÍSICO.
– TRATORISTA AGRICOLA: 01
REQUISITOS: EXPERIENCIA EM FAZENDA DE CRIAÇÃO DE GADO E LAVOURA. CATEGORIA C, D OU E. PARA MORAR AS MARGENS DO RIO URARICUERA. PREFERENCIA SOLTEIRO
– VAQUEIRO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA OU APRESENTAR REFERÊNCIA
Documentos necessários para cadastro e atualização
– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;
– carteira de trabalho (com PIS PASEP);
– comprovante de residência (atualizado);
– RG e CPF
Gilvan Costa