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Sine-RR oferece 8 vagas de emprego nesta terça-feira

em Geral 2 de janeiro de 2018 0

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 8 vagas para o mercado de trabalho, nesta terça-feira, 2.

Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU INCOMPLETO EM RH, EXPERIÊNCIA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE TREINAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, EXPERIÊNCIA EM REALIZAR ENTREVISTAS DE ADMISSÃO E ACOMPANHAMENTO E DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. PRE-SELEÇÃO NO SINE

– AUXILIAR FINANCEIRO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, EXPERIÊNCIA EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA , ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

– COZINHEIRO INDUSTRIAL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA EM COZINHA INDUSTRIAL NO MÍNIMO 6 MESES. TRANSPORTE PRÓPRIO . DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO. HORÁRIO DE EXPEDIENTE DE 4H DA MANHA AS 16H.

– ENGENHEIRO CIVIL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO

– ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERIAS NA AREA EXTERNO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

– GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU INCOMPLETO EM RH, EXPERIÊNCIA COM FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS JUDICAIS, RELATÓRIOS E ESTATÍSTICAS INTERNAS, CONHECIMENTO EM LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PREVIDENCIÁRIA , INFORMÁTICA AVANÇADO. PRE-SELEÇÃO NO SINE

– SERVIÇOS GERAIS: 02
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, COM CONHECIMENTO NA ÁREA, CNH CATEGORIA AB. LIMPEZA: FORROS, CAIXA DAGUA, QUINTAL, JARDINAGEM, ARCONDICIONADO, PISCINA E CONTROLE DE PRAGAS(DEDETIZAÇÃO)

Documentos necessários para cadastro e atualização

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;

– carteira de trabalho (com PIS PASEP);

– comprovante de residência (atualizado);

– RG e CPF

Gilvan Costa

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