Sine-RR oferece 8 vagas de emprego nesta terça-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 8 vagas para o mercado de trabalho, nesta terça-feira, 2.
Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.
O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.
Confira as vagas e requisitos
– ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU INCOMPLETO EM RH, EXPERIÊNCIA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE TREINAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, EXPERIÊNCIA EM REALIZAR ENTREVISTAS DE ADMISSÃO E ACOMPANHAMENTO E DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. PRE-SELEÇÃO NO SINE
– AUXILIAR FINANCEIRO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, EXPERIÊNCIA EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA , ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
– COZINHEIRO INDUSTRIAL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA EM COZINHA INDUSTRIAL NO MÍNIMO 6 MESES. TRANSPORTE PRÓPRIO . DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO. HORÁRIO DE EXPEDIENTE DE 4H DA MANHA AS 16H.
– ENGENHEIRO CIVIL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
– ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERIAS NA AREA EXTERNO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
– GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU INCOMPLETO EM RH, EXPERIÊNCIA COM FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS JUDICAIS, RELATÓRIOS E ESTATÍSTICAS INTERNAS, CONHECIMENTO EM LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PREVIDENCIÁRIA , INFORMÁTICA AVANÇADO. PRE-SELEÇÃO NO SINE
– SERVIÇOS GERAIS: 02
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, COM CONHECIMENTO NA ÁREA, CNH CATEGORIA AB. LIMPEZA: FORROS, CAIXA DAGUA, QUINTAL, JARDINAGEM, ARCONDICIONADO, PISCINA E CONTROLE DE PRAGAS(DEDETIZAÇÃO)
Documentos necessários para cadastro e atualização
– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;
– carteira de trabalho (com PIS PASEP);
– comprovante de residência (atualizado);
– RG e CPF
Gilvan Costa