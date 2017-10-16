Sine-RR oferece 29 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 18 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 16.
Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.
O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.
Confira as vagas e requisitos
– ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO TÉCNICO OU SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO ADM OU MARKETING (ÚLTIMOS SEMESTRES), EXPERIÊNCIA EM GESTÃO DE VENDAS, CONHECIMENTO AVANÇADO EM WORD, EXCEL, POWER POINT E COREL DRAW.
– AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 01
REQUISITOS: EXPERIENCIA NA CARTEIRA, SEM ACESSO PARA CADEIRANTE. (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA)
– AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 04
REQUISITOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO OU CURSANDO NÍVEL SUPERIOR, DE PREFERÊNCIA CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E INFORMÁTICA BÁSICA. (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA)
– AUXILIAR FINANCEIRO : 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, EXPERIÊNCIA EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, CNH B, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
– CHAPEIRO: 02
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.
– SERVIÇO GERAL: 05
REQUISITOS: SERVIÇO EXTERNO (NAS RUAS), CORTANDO GRAMA, PODANDO ARVORES, PLANTANDO MUDAS. OBS. DEIXAR CLARO DO SERVIÇO NAS RUAS. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
– SERVIÇO GERAL: 10
REQUISITOS: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
– OPERADOR DE CAIXA: 01
REQUISITOS: ENSINO MEDIO COMPLETO, EXPERIENCIA NA AREA. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
– SORVETEIRO: 01
REQUISITOS: ENSINO MEDIO, EXPERIENCIA NA CARTEIRA, EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO. TURNO DE TRABALHO TARDE/NOITE.
– TÉCNICO EM INFORMÁTICA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, NÍVEL TÉCNICO OU CURSANDO NA ÁREA, CURSO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRANSPORTE PRÓPRIO, CONHECIMENTO EM REDES.
– VENDEDOR INTERNO: 01
REQUISITOS: ENSINO MEDIO COMPLETO, EXPERIENCIA NA CARTEIRA.
– VENDEDOR INTERNO: 01
REQUISITOS: ENSINO MEDIO COMPLETO E INFORMATICA BASICA, TER CONHECIMENTO EM TIRAR NOTA FISCAL E EXPERIENCIA NA CARTEIRA DE VENDEDOR.
Documentos necessários para cadastro e atualização
– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;
– carteira de trabalho (com PIS PASEP);
– comprovante de residência (atualizado);
– RG e CPF
Gilvan Costa