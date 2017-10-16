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Sine-RR oferece 29 vagas de emprego nesta segunda-feira

em Geral 16 de outubro de 2017 0

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 18 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 16.

Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO TÉCNICO OU SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO ADM OU MARKETING (ÚLTIMOS SEMESTRES), EXPERIÊNCIA EM GESTÃO DE VENDAS, CONHECIMENTO AVANÇADO EM WORD, EXCEL, POWER POINT E COREL DRAW.

– AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 01
REQUISITOS: EXPERIENCIA NA CARTEIRA, SEM ACESSO PARA CADEIRANTE. (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA)

– AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 04
REQUISITOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO OU CURSANDO NÍVEL SUPERIOR, DE PREFERÊNCIA CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E INFORMÁTICA BÁSICA. (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA)

– AUXILIAR FINANCEIRO : 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, EXPERIÊNCIA EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, CNH B, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

– CHAPEIRO: 02
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.

– SERVIÇO GERAL: 05
REQUISITOS: SERVIÇO EXTERNO (NAS RUAS), CORTANDO GRAMA, PODANDO ARVORES, PLANTANDO MUDAS. OBS. DEIXAR CLARO DO SERVIÇO NAS RUAS. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

– SERVIÇO GERAL: 10
REQUISITOS: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

– OPERADOR DE CAIXA: 01
REQUISITOS: ENSINO MEDIO COMPLETO, EXPERIENCIA NA AREA. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

– SORVETEIRO: 01
REQUISITOS: ENSINO MEDIO, EXPERIENCIA NA CARTEIRA, EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO. TURNO DE TRABALHO TARDE/NOITE.

– TÉCNICO EM INFORMÁTICA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, NÍVEL TÉCNICO OU CURSANDO NA ÁREA, CURSO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRANSPORTE PRÓPRIO, CONHECIMENTO EM REDES.

– VENDEDOR INTERNO: 01
REQUISITOS: ENSINO MEDIO COMPLETO, EXPERIENCIA NA CARTEIRA.

– VENDEDOR INTERNO: 01
REQUISITOS: ENSINO MEDIO COMPLETO E INFORMATICA BASICA, TER CONHECIMENTO EM TIRAR NOTA FISCAL E EXPERIENCIA NA CARTEIRA DE VENDEDOR.

Documentos necessários para cadastro e atualização

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;

– carteira de trabalho (com PIS PASEP);

– comprovante de residência (atualizado);

– RG e CPF

Gilvan Costa

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