Sine-RR oferece 26 vagas no mercado de trabalho nesta terça-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 26 vagas para o mercado de trabalho, nesta terça-feira, 5.
Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.
O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.
Confira as vagas e requisitos
– ATENDENTE BALCONISTA: 02
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 14:00 AS 23:00H, DISPONIBILIDADE DE HORARIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
– AUXILIAR DE CONTABILIDADE: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, COM EXPERIÊNCIA EM DEPARTAMENTO FISCAL, NIVEL SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM CONTABILIDADE.
– AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, CONHECIMENTO EM PRODUÇÃO EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS EM PVC, CHAPAS, FRISAMENTO EM ACM E ADESIVAMENTO.
– AUXILIAR DE LOGISTICA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH CATEGORIA AD.
– AUXILIAR DE PEDREIRO: 04
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.
– CASEIRO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DE PREFERÊNCIA UM CASAL SEM FILHOS.
– CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINION 1 ANO, CURSOS NA ÁREA DE CONFERENCIAS. ENSINO MÉDIO COMPLETO
– CONSULTOR DE VENDAS: 02
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, TRANSPORTE PRÓPRIO.
– DESIGNER GRÁFICO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA OU INFORMAL, CONHECIMENTO NA ÁREA, ENSINO MÉDIO COMPLETO.
– DESIGNER GRÁFICO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, COM CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA EM PHOTOSHOP, NOÇÃO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, ENSINO MÉDIO COMPLETO.
– EMPACOTADOR, A MÃO: 01
REQUISITOS: PCDS. EXPERIÊNCIA INFORMAL, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO E LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– PEDREIRO: 04
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.
– FRENTISTA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO: 01
REQUISITOS: QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL. TRANSPORTE PRÓPRIO E DISPONIBILIDADE DE HORARIO. EXIGE ESFORÇO FÍSICO.
– SUPERVISOR DE LOGÍSTICA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL, ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE OU ENGENHARIA.
– VIGILANTE: 03
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CURSO NA ÁREA.
Documentos necessários para cadastro e atualização
– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;
– carteira de trabalho (com PIS PASEP);
– comprovante de residência (atualizado);
– RG e CPF
Gilvan Costa