Sine-RR oferece 24 vagas no mercado de trabalho nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 24 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 07. Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.
O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.
Confira as vagas e requisitos
– ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO, QUE TENHA CONHECIMENTO NO PACOTE OFFICE.
– AUXILIAR DE COZINHA: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA COMO AUXILIAR DE COZINHA. TRABALHO NOTURNO!
– AÇOUGUEIRO: 01
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM ADMINISTRAÇÃO, GESTAO COMERCIAL OU QUALQUER AREA COMERCIAL. EXPERIENCIA NA AREA. CONTROLAR A REPOSIÇÃO DE MERCADORIA NA AREA DE VENDA E COORDENAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA LOJA TAIS COMO RECEBIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE.
– ASSISTENTE DE VENDAS: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO, INFORMÁTICA BÁSICA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
– EXAMINADOR DE CABOS, LINHAS TELEFONICAS E ELETRICAS: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MÍNIMO 1 ANO, ENSINO TÉCNICO COMPLETO EM EDIFICAÇÕES OU ELETROTÉCNICO, CNH CATEGORIA C OU D DEFINITIVA, INFORMÁTICA: OFFICE.
– FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS: 01
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM ADMINISTRAÇÃO, GESTAO COMERCIAL OU QUALQUER AREA COMERCIAL. EXPERIENCIA NA AREA. COORDENAR E LIDERAR AS ATIVIDADES DA AREA DE PREVENÇÃO DE PERDAS. PREPARAR RELATORIOS E FAZER REGISTRO DE OCORRENCIAS.
– GERENTE DE MERCEARIA: 01
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM ADMINISTRAÇÃO, GESTAO COMERCIAL OU QUALQUER AREA COMERCIAL. EXPERIENCIA NA AREA. ACOMPANHAR ABASTECIMENTO DE PRODUTOS, SUPERVISIONAR OPERAÇÕES, E ETC.
– INSPETOR GERAL DE PRODUÇÃO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO SUPERIOR COMPLETO, CNH B DEFINITIVA, INFORMÁTICA: PACOTE OFFICE.
– MOTORISTA CARRETEIRO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, CATEGORIA D OU E, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO E PARA REALIZAR VIAGENS.
– OPERADOR DE CAXA: 01
Requisitos: INFORMATICA BASICA, ENSINO MEDIO, COM EXPERIENCIA.
– PADEIRO: 02
Requisitos: EXPERIENCIA NA CARTEIRA
– PADEIRO: 01
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM ADMINISTRAÇÃO, GESTAO COMERCIAL OU QUALQUER AREA COMERCIAL. EXPERIENCIA NA AREA, CONTROLAR PRODUÇÃO DIARIA DA PADARIA E CONFEITARIA. SUPERVISIONAR ARMAZENAMENTO, ABASTECIMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE E VALIDADE DOS PRODUTOS, E LIMPEZA GERAL DO SETOR.
– PERFUMISTA: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO MÉDIO COMPLETO
– SALGADEIRO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, POREM COM EXPERIÊNCIA EM TODOS OS TIPOS DE SALGADOS, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
– SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO: 01
Requisitos: >>> PARA ATUAR COMO CHEFE DE PISTA<<< QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL. TRANSPORTE PRÓPRIO. EXIGE ESFORÇO FISICO, PREFERENCIAL HOMENS.
– ENCARREGADO DE FRUTAS E HORTALIÇAS: 01
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM ADMINISTRAÇÃO, GESTAO COMERCIAL OU QUALQUER AREA COMERCIAL. VIVENCIA COMO LIDER OU ENCARREGADO NA AREA HORTIFRUT. CONTROLAR A REPOSIÇÃO DE MERCADORIA NA AREA DE VENDA. GARATNTIRA QUALIDADE DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS E ETC.
– AUXILIAR DE PANIFICAÇÃO: 01
Requisitos: INFORMAL, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
– SERVIÇO GERAL (EXCLUSIVA PARA PCD): 01
Requisitos: EXCLUSIVA PARA PCD, SERVIÇO EXTERNO, CORTANDO GRAMA, PODANDO ARVORES, PLANTANDO MUDAS ETC.
– REPOSITOR (EXCLUSIVA PARA PCD): 03
Requisitos: (EXCLUSIVA PCD) DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM TURNOS, FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E LAUDO MÉDICO ATUALIZADO.
– AUXILIAR ADMINSTRATIVO (EXCLUSIVA PARA PCD): 02
Requisitos: VAGA EXCLUSIVA PCD, EXPERIENCIA INFORMAL.
Documentos necessários para cadastro e atualização:
– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;
– carteira de trabalho (com PIS PASEP);
– comprovante de residência (atualizado);
– RG e CPF
Gilvan Costa