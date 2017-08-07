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Sine-RR oferece 24 vagas no mercado de trabalho nesta segunda-feira

em Geral 7 de agosto de 2017 0

Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos – Foto: Divulgação

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 24 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 07. Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO, QUE TENHA CONHECIMENTO NO PACOTE OFFICE.

– AUXILIAR DE COZINHA: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA COMO AUXILIAR DE COZINHA. TRABALHO NOTURNO!

– AÇOUGUEIRO: 01
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM ADMINISTRAÇÃO, GESTAO COMERCIAL OU QUALQUER AREA COMERCIAL. EXPERIENCIA NA AREA. CONTROLAR A REPOSIÇÃO DE MERCADORIA NA AREA DE VENDA E COORDENAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA LOJA TAIS COMO RECEBIMENTO, MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE.

– ASSISTENTE DE VENDAS: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO, INFORMÁTICA BÁSICA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

– EXAMINADOR DE CABOS, LINHAS TELEFONICAS E ELETRICAS: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MÍNIMO 1 ANO, ENSINO TÉCNICO COMPLETO EM EDIFICAÇÕES OU ELETROTÉCNICO, CNH CATEGORIA C OU D DEFINITIVA, INFORMÁTICA: OFFICE.

– FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS: 01
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM ADMINISTRAÇÃO, GESTAO COMERCIAL OU QUALQUER AREA COMERCIAL. EXPERIENCIA NA AREA. COORDENAR E LIDERAR AS ATIVIDADES DA AREA DE PREVENÇÃO DE PERDAS. PREPARAR RELATORIOS E FAZER REGISTRO DE OCORRENCIAS.

– GERENTE DE MERCEARIA: 01
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM ADMINISTRAÇÃO, GESTAO COMERCIAL OU QUALQUER AREA COMERCIAL. EXPERIENCIA NA AREA. ACOMPANHAR ABASTECIMENTO DE PRODUTOS, SUPERVISIONAR OPERAÇÕES, E ETC.

– INSPETOR GERAL DE PRODUÇÃO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO SUPERIOR COMPLETO, CNH B DEFINITIVA, INFORMÁTICA: PACOTE OFFICE.

– MOTORISTA CARRETEIRO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, CATEGORIA D OU E, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO E PARA REALIZAR VIAGENS.

– OPERADOR DE CAXA: 01
Requisitos: INFORMATICA BASICA, ENSINO MEDIO, COM EXPERIENCIA.

– PADEIRO: 02
Requisitos: EXPERIENCIA NA CARTEIRA

– PADEIRO: 01
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM ADMINISTRAÇÃO, GESTAO COMERCIAL OU QUALQUER AREA COMERCIAL. EXPERIENCIA NA AREA, CONTROLAR PRODUÇÃO DIARIA DA PADARIA E CONFEITARIA. SUPERVISIONAR ARMAZENAMENTO, ABASTECIMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE E VALIDADE DOS PRODUTOS, E LIMPEZA GERAL DO SETOR.

– PERFUMISTA: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO MÉDIO COMPLETO

– SALGADEIRO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, POREM COM EXPERIÊNCIA EM TODOS OS TIPOS DE SALGADOS, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

– SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO: 01
Requisitos: >>> PARA ATUAR COMO CHEFE DE PISTA<<< QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL. TRANSPORTE PRÓPRIO. EXIGE ESFORÇO FISICO, PREFERENCIAL HOMENS.

– ENCARREGADO DE FRUTAS E HORTALIÇAS: 01
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM ADMINISTRAÇÃO, GESTAO COMERCIAL OU QUALQUER AREA COMERCIAL. VIVENCIA COMO LIDER OU ENCARREGADO NA AREA HORTIFRUT. CONTROLAR A REPOSIÇÃO DE MERCADORIA NA AREA DE VENDA. GARATNTIRA QUALIDADE DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS E ETC.

– AUXILIAR DE PANIFICAÇÃO: 01
Requisitos: INFORMAL, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

– SERVIÇO GERAL (EXCLUSIVA PARA PCD): 01
Requisitos: EXCLUSIVA PARA PCD, SERVIÇO EXTERNO, CORTANDO GRAMA, PODANDO ARVORES, PLANTANDO MUDAS ETC.

– REPOSITOR (EXCLUSIVA PARA PCD): 03
Requisitos: (EXCLUSIVA PCD) DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM TURNOS, FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E LAUDO MÉDICO ATUALIZADO.

– AUXILIAR ADMINSTRATIVO (EXCLUSIVA PARA PCD): 02
Requisitos: VAGA EXCLUSIVA PCD, EXPERIENCIA INFORMAL.

Documentos necessários para cadastro e atualização:

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;

– carteira de trabalho (com PIS PASEP);

– comprovante de residência (atualizado);

– RG e CPF

Gilvan Costa

 

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