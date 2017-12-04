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Sine-RR oferece 24 vagas no mercado de trabalho nesta segunda-feira

em Geral 4 de dezembro de 2017 0

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 24 vagas para o mercado de trabalho, nesta segunda-feira, 4.

Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– AUXILIAR DE CONTABILIDADE: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, COM EXPERIÊNCIA EM DEPARTAMENTO FISCAL, NIVEL SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM CONTABILIDADE.

– AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA,CONHECIMENTO EM PRODUÇÃO EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS EM PVC, CHAPAS, FRISAMENTO EM ACM E ADESIVAMENTO.

– AUXILIAR DE LOGISTICA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH CATEGORIA AD.

– AUXILIAR DE PEDREIRO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.

– CASEIRO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DE PREFERÊNCIA UM CASAL SEM FILHOS.

– CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINION 1 ANO, CURSOS NA ÁREA DE CONFERENCIAS. ENSINO MÉDIO COMPLETO

– CONSULTOR DE VENDAS: 02
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, TRANSPORTE PRÓPRIO.

– DESIGNER GRÁFICO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA OU INFORMAL, CONHECIMENTO NA ÁREA, ENSINO MÉDIO COMPLETO.

– DESIGNER GRÁFICO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, COM CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA EM PHOTOSHOP, NOÇÃO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, ENSINO MÉDIO COMPLETO.

– EMPACOTADOR, A MÃO: 01
REQUISITOS: PCDS. EXPERIÊNCIA INFORMAL, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO E LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

– PEDREIRO: 04
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.

– FRENTISTA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

– SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO: 01
REQUISITOS: QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL. TRANSPORTE PRÓPRIO E DISPONIBILIDADE DE HORARIO. EXIGE ESFORÇO FÍSICO.

– VENDEDOR INTERNO: 04
REQUISITOS: XPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, QUE TENHA EXPERIÊNCIA COM VENDAS, FACILIDADE EM DIGITAÇÃO, CNH, TRANSPORTE PRÓPRIO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

– VIGILANTE: 03
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CURSO NA ÁREA.

Documentos necessários para cadastro e atualização

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;

– carteira de trabalho (com PIS PASEP);

– comprovante de residência (atualizado);

– RG e CPF

Gilvan Costa

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