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Sine-RR oferece 24 vagas em emprego nesta segunda-feira

em Geral 2 de outubro de 2017 0

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 24 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 2.

Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– ALMOXARIFE: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH E TRANSPORTE PRÓPRIO.

– AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 04
Requisitos: ENSINO MEDIO COMPLETO OU CURSANDO NIVEL SUPERIOR, DE PREFERENCIA CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTEE INFORMATICA BÁSICA. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

– AÇOUGUEIRO: 02
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO.

– CONSULTOR DE VENDAS: 01
Requisitos: EXPERIENCIA NA AREA, SUPERIOR CURSANDO OU COMPLETO EM MARKETING, ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL, PUBLICIDADE OU CIENCIAS CONTABEIS. CONHECIMENTO EM WORD, EXCEL E POWERPOINT.

– EMPREGADA DOMESTICA: 01
Requisitos: CARTA DE REFERENCIA, experiência COMPROVAÇÃO EM CARTEIRA E QUE COZINHE.

– EMPACOTADOR A MÃO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATAÇÃO IMEDIATA. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

– MOTORISTA DE CAMINHÃO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, TRANSPORTE PRÓPRIO, CNH AE.

-SERVIÇO GERAL: 05
Requisitos: SERVIÇO EXTERNO, CORTANDO GRAMA, PODANDO ARVORES, PLANTANDO MUDAS ETC. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

– PEDREIRO: 02
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

– REPOSITOR EM SUPERMERCADO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENTREVISTAS SOMENTE NO DIA “D”. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

-SORVETEIRO:01
Requisitos: ENSINO MEDIO, EXPERIENCIA NA CARTEIRA, EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO. TURNO DE TRABALHO TARDE/NOITE.

-SERVENTE DE PEDREIRO: 02
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

– SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO: 01
Requisitos: PARA ATUAR COMO CHEFE DE PISTA, QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL. TRANSPORTE PRÓPRIO. EXIGE ESFORÇO FÍSICO.

-TÉCNICO EM INFORMÁTICA: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, NÍVEL TÉCNICO OU CURSANDO NA ÁREA, CURSO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRANSPORTE PRÓPRIO, CONHECIMENTO EM REDES. PRÉ-SELEÇÃO NO SINE

Documentos necessários para cadastro e atualização

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;

– carteira de trabalho (com PIS PASEP);

– comprovante de residência (atualizado);

– RG e CPF

Gilvan Costa

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