Sine-RR oferece 24 vagas em emprego nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 24 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 2.
Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.
O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.
Confira as vagas e requisitos
– ALMOXARIFE: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH E TRANSPORTE PRÓPRIO.
– AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 04
Requisitos: ENSINO MEDIO COMPLETO OU CURSANDO NIVEL SUPERIOR, DE PREFERENCIA CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTEE INFORMATICA BÁSICA. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
– AÇOUGUEIRO: 02
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO.
– CONSULTOR DE VENDAS: 01
Requisitos: EXPERIENCIA NA AREA, SUPERIOR CURSANDO OU COMPLETO EM MARKETING, ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL, PUBLICIDADE OU CIENCIAS CONTABEIS. CONHECIMENTO EM WORD, EXCEL E POWERPOINT.
– EMPREGADA DOMESTICA: 01
Requisitos: CARTA DE REFERENCIA, experiência COMPROVAÇÃO EM CARTEIRA E QUE COZINHE.
– EMPACOTADOR A MÃO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATAÇÃO IMEDIATA. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
– MOTORISTA DE CAMINHÃO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, TRANSPORTE PRÓPRIO, CNH AE.
-SERVIÇO GERAL: 05
Requisitos: SERVIÇO EXTERNO, CORTANDO GRAMA, PODANDO ARVORES, PLANTANDO MUDAS ETC. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
– PEDREIRO: 02
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
– REPOSITOR EM SUPERMERCADO: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENTREVISTAS SOMENTE NO DIA “D”. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
-SORVETEIRO:01
Requisitos: ENSINO MEDIO, EXPERIENCIA NA CARTEIRA, EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO. TURNO DE TRABALHO TARDE/NOITE.
-SERVENTE DE PEDREIRO: 02
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL. (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
– SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO: 01
Requisitos: PARA ATUAR COMO CHEFE DE PISTA, QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL. TRANSPORTE PRÓPRIO. EXIGE ESFORÇO FÍSICO.
-TÉCNICO EM INFORMÁTICA: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, NÍVEL TÉCNICO OU CURSANDO NA ÁREA, CURSO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRANSPORTE PRÓPRIO, CONHECIMENTO EM REDES. PRÉ-SELEÇÃO NO SINE
Documentos necessários para cadastro e atualização
– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;
– carteira de trabalho (com PIS PASEP);
– comprovante de residência (atualizado);
– RG e CPF
Gilvan Costa