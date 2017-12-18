Sine-RR oferece 22 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 22 vagas para o mercado de trabalho, nesta segunda-feira, 18.
Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.
O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.
Confira as vagas e requisitos
– ASSISTENTE DE RECUROS HUMANOS: 01
REQUISITOS:. EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM RH(ÚLTIMOS SEMESTRES).
– AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO, INFORMÁTICA BÁSICA. LAUDO MÉDIO ATUALIZADO. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 01
REQUISITOS: EXPERIENCIA NA CARTEIRA, ENSINO MEDIO COMPLETO, CURSO DE INFORMATICA E AREA ADMINISTRATIVA. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– AUXILIAR DE LIMPEZA: 01
REQUISITOS: LIMPEZA EM GERAL, HORÁRIO DE TRABALHO A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– AÇOUGUEIRO: 10
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
– CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, EFETUAR CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MERCADORIAS E ORGANIZAR DEPOSITO. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– CONSULTOR DE VENDAS: 02
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, TRANSPORTE PRÓPRIO.
– DESIGNER GRÁFICO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, COM CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA EM PHOTOSHOP, NOÇÃO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, ENSINO MÉDIO COMPLETO.
– ELETROTÉCNICO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONHECIMENTO EM: INFORMÁTICA, FISCALIZAÇÃO EM CAMPOS, RELATÓRIOS TÉCNICOS, CBH B, E CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDE AT E BT
– EMPREGADO DOMÉSTICO: 01
REQUISITOS: QUE TENHA TRABALHADO NA ÁREA, APRESENTAR REFERÊNCIA DO ULTIMO EMPREGO,
– ENGENHEIRO CIVIL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
– LIMPADOR DE VIDROS: 01
REQUISITOS: LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, HORÁRIO DE TRABALHO A SER DEFINIDO PELO CONTRATANTE. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
Documentos necessários para cadastro e atualização
– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;
– carteira de trabalho (com PIS PASEP);
– comprovante de residência (atualizado);
– RG e CPF
Gilvan Costa