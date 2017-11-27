Sine-RR oferece 20 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 20 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 27.
Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.
O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.
Confira as vagas e requisitos
– AUXILIAR DE CONTABILIDADE: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, COM EXPERIÊNCIA EM DEPARTAMENTO FISCAL, NIVEL SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM CONTABILIDADE.
– AMARRADOR DE MADEIRA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.
– AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA,CONHECIMENTO EM PRODUÇÃO EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS EM PVC, CHAPAS, FRISAMENTO EM ACM E ADESIVAMENTO.
– AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL. PRECISAR SER REGISTRADO NO CRO
– AUXILIAR DE LOGISTICA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH CATEGORIA AD.
– AÇOUGUEIRO: 01
REQUISITOS: COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO.
– DESIGNER GRÁFICO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA OU INFORMAL, CONHECIMENTO NA ÁREA, ENSINO MÉDIO COMPLETO.
– DESTOPADOR (MADEIRA): 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA
– OFICIAL DE SERVIÇOS: 01
REQUISITOS: EXCLUSIVA PARA PCD, SERVIÇO EXTERNO( NAS RUAS) , CORTANDO GRAMA, PODANDO ARVORES, PLANTANDO MUDAS. OBS. DEIXAR CLARO DO SERVIÇO NAS RUAS. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– OPERADOR DE CAIXA: 01
REQUISITOS: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– OPERADOR DE DESEMPENADEIRA DE MADEIRA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO.
– OPERADOR DE SERRA MÚLTIPLA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.
– REPOSITOR DE MERCADORIAS: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, MOTO PRÓPRIO
– SUPERVISOR DE LOGÍSTICA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL, ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE OU ENGENHARIA.
– SERRADOR DE MADEIRA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.
– VENDEDOR INTERNO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DE PREFERÊNCIA COM TRANSPORTE PRÓPRIO.
– VENDEDOR INTERNO: 04
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
Documentos necessários para cadastro e atualização
– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;
– carteira de trabalho (com PIS PASEP);
– comprovante de residência (atualizado);
– RG e CPF
Gilvan Costa