Templates by BIGtheme NET
Não Perca
PÁGINA PRINCIPAL | Geral | Sine-RR oferece 20 vagas de emprego nesta segunda-feira

Sine-RR oferece 20 vagas de emprego nesta segunda-feira

em Geral 27 de novembro de 2017 0

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 20 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 27.

Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– AUXILIAR DE CONTABILIDADE: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, COM EXPERIÊNCIA EM DEPARTAMENTO FISCAL, NIVEL SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO EM CONTABILIDADE.

– AMARRADOR DE MADEIRA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.

– AUXILIAR DE PRODUÇÃO EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA,CONHECIMENTO EM PRODUÇÃO EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS EM PVC, CHAPAS, FRISAMENTO EM ACM E ADESIVAMENTO.

– AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL. PRECISAR SER REGISTRADO NO CRO

– AUXILIAR DE LOGISTICA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH CATEGORIA AD.

– AÇOUGUEIRO: 01
REQUISITOS: COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO.

– DESIGNER GRÁFICO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA OU INFORMAL, CONHECIMENTO NA ÁREA, ENSINO MÉDIO COMPLETO.

– DESTOPADOR (MADEIRA): 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA

– OFICIAL DE SERVIÇOS: 01
REQUISITOS: EXCLUSIVA PARA PCD, SERVIÇO EXTERNO( NAS RUAS) , CORTANDO GRAMA, PODANDO ARVORES, PLANTANDO MUDAS. OBS. DEIXAR CLARO DO SERVIÇO NAS RUAS. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

– OPERADOR DE CAIXA: 01
REQUISITOS: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

– OPERADOR DE DESEMPENADEIRA DE MADEIRA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO.

– OPERADOR DE SERRA MÚLTIPLA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.

– REPOSITOR DE MERCADORIAS: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, MOTO PRÓPRIO

– SUPERVISOR DE LOGÍSTICA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL, ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU CURSANDO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE OU ENGENHARIA.

– SERRADOR DE MADEIRA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.

– VENDEDOR INTERNO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DE PREFERÊNCIA COM TRANSPORTE PRÓPRIO.

– VENDEDOR INTERNO: 04
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

Documentos necessários para cadastro e atualização

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;

– carteira de trabalho (com PIS PASEP);

– comprovante de residência (atualizado);

– RG e CPF

Gilvan Costa

Deixe uma resposta

© Copyright 2017, Todos os direitos reservados. Roraima em Foco