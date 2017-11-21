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Sine-RR oferece 19 vagas de emprego nesta terça-feira

em Geral 21 de novembro de 2017 0

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 19 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta terça-feira, 25.

Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.

O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– AMARRADOR DE MADEIRA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.

– AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 01
REQUISITOS: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

– DESTOPADOR (MADEIRA): 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA

– ENGENHEIRO CIVIL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

– GARÇOM: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

– MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO: 01
REQUISITOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXPERIÊNCIA NA ÁREA, SABER CONSERTAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CÂMARA, BAÚ, FREEZER.

– MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVO: 01
REQUISITOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXPERIÊNCIA NA ÁREA.

– MESTRE DE OBRAS: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO, CNH AB.

– OFFICE-BOY: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, MOTO PRÓPRIA, E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

– OFICIAL DE SERVIÇOS: 01
REQUISITOS: EXCLUSIVA PARA PCD, SERVIÇO EXTERNO( NAS RUAS) , CORTANDO GRAMA, PODANDO ARVORES, PLANTANDO MUDAS. OBS. DEIXAR CLARO DO SERVIÇO NAS RUAS. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

– OPERADOR DE CAIXA: 01
REQUISITOS: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

– OPERADOR DE DESEMPENADEIRA DE MADEIRA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO.

– OPERADOR DE SERRA MÚLTIPLA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.

– REPOSITOR DE MERCADORIAS: 01
REQUISITOS: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

– SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO: 01
REQUISITOS: QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL. TRANSPORTE PRÓPRIO E DISPONIBILIDADE DE HORARIO. EXIGE ESFORÇO FÍSICO.

– SUSHIMAN: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO

– SERRADOR DE MADEIRA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.

– VENDEDOR INTERNO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DE PREFERÊNCIA COM TRANSPORTE PRÓPRIO.

– VENDEDOR PRACISTA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONHECIMENTO BÁSICO EM WORD E EXCEL, CNH, E TRANSPORTE PRÓPRIO (MOTO).

Documentos necessários para cadastro e atualização

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;

– carteira de trabalho (com PIS PASEP);

– comprovante de residência (atualizado);

– RG e CPF

Gilvan Costa

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