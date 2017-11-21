Sine-RR oferece 19 vagas de emprego nesta terça-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 19 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta terça-feira, 25.
Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho.
O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.
Confira as vagas e requisitos
– AMARRADOR DE MADEIRA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.
– AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 01
REQUISITOS: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– DESTOPADOR (MADEIRA): 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA
– ENGENHEIRO CIVIL: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
– GARÇOM: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
– MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO: 01
REQUISITOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXPERIÊNCIA NA ÁREA, SABER CONSERTAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CÂMARA, BAÚ, FREEZER.
– MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVO: 01
REQUISITOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXPERIÊNCIA NA ÁREA.
– MESTRE DE OBRAS: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO, CNH AB.
– OFFICE-BOY: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, MOTO PRÓPRIA, E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
– OFICIAL DE SERVIÇOS: 01
REQUISITOS: EXCLUSIVA PARA PCD, SERVIÇO EXTERNO( NAS RUAS) , CORTANDO GRAMA, PODANDO ARVORES, PLANTANDO MUDAS. OBS. DEIXAR CLARO DO SERVIÇO NAS RUAS. VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– OPERADOR DE CAIXA: 01
REQUISITOS: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– OPERADOR DE DESEMPENADEIRA DE MADEIRA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO.
– OPERADOR DE SERRA MÚLTIPLA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.
– REPOSITOR DE MERCADORIAS: 01
REQUISITOS: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
– SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO: 01
REQUISITOS: QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ALGUMA ÁREA GERENCIAL. TRANSPORTE PRÓPRIO E DISPONIBILIDADE DE HORARIO. EXIGE ESFORÇO FÍSICO.
– SUSHIMAN: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
– SERRADOR DE MADEIRA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA.
– VENDEDOR INTERNO: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO MÉDIO COMPLETO, DE PREFERÊNCIA COM TRANSPORTE PRÓPRIO.
– VENDEDOR PRACISTA: 01
REQUISITOS: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MINIMO 1 ANO, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONHECIMENTO BÁSICO EM WORD E EXCEL, CNH, E TRANSPORTE PRÓPRIO (MOTO).
Documentos necessários para cadastro e atualização
– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado;
– carteira de trabalho (com PIS PASEP);
– comprovante de residência (atualizado);
– RG e CPF
Gilvan Costa